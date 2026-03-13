Trump přitvrzuje: K Íránu míří USS Tripoli a tisíce mariňáků

Americké ministerstvo obrany schválilo přesun obojživelné útočné lodě USS Tripoli (LHA-7) spolu s 31. expediční jednotkou námořní pěchoty na Blízký východ. Tento krok má posílit americké síly v regionu uprostřed pokračujícího konfliktu s Íránem.
2,200 Marines with the 31st Marine Expeditionary Unit, accompanied by the Tripoli Amphibious Ready Group: which consists of the USS Tripoli (LHA-7), USS San Diego (LPD-22), and USS New Orleans (LPD-18), alongside roughly 20 F-35B Lightning lls, have been ordered to deploy to the… pic.twitter.com/DmulCUmY6z— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026
Ministr obrany Pete Hegseth vyhověl žádosti Velitelství centrálních sil USA (CENTCOM) a vyslal do oblasti konfliktu část jednotky, jejímž jádrem je posádka USS Tripoli, dosud operující z Japonska v rámci 7. flotily.
Kontingent zahrnuje kromě útočné lodě také transportní doky a podpůrná plavidla. Do oblasti Blízkého východu se má přepravit více než 2200 mariňáků.
Expediční jednotka námořní pěchoty je jedinou trvale nasazenou formací amerického námořnictva s komplexními schopnostmi – od velitelství přes pozemní bojové prvky s pěchotou, dělostřelectvem a průzkumem až po leteckou složku včetně stíhaček F-35B, transportních vrtulníků MV-22 Osprey a CH-53. Tato flexibilita umožňuje rychlé reakce, letecké údery, výsadky nebo kontrolu námořního prostoru, což je v současné situaci klíčové.
Írán blokuje přepravu ropy
Nasazení jednotky přichází v době, kdy Írán již druhý týden útočí na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a přilehlých vodách. Od konce února bylo zasaženo nejméně šestnáct plavidel, přičemž zahynulo osm námořníků a jeden je pohřešován. Teherán se k některým útokům přihlásil a uvedl, že hodlá paralyzovat přepravu ropy. Situace ohrožuje globální energetické trhy. Americké síly v regionu již zahrnují dvě úderné skupiny letadlových lodí a další plavidla. Nová obojživelná skupina má poskytnout další možnosti pro ochranu plavidel a podporu operací.
Cílem přesunu má být rychle posílit CENTCOM a zajistit flexibilitu pro případné další akce. Podle dostupných informací byla loď ještě nedávno zapojena do rutinních cvičení v Indo-Pacifiku. Vyslání této jednotky podtrhuje rostoucí napětí v regionu a snahu administrativy prezidenta Donalda Trumpa udržet strategickou převahu v klíčovém koridoru světové námořní dopravy. Další vývoj bude záviset na reakci Íránu a výsledcích probíhajících diplomatických jednání.
