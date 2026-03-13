Trump přitvrzuje: K Íránu míří USS Tripoli a tisíce mariňáků

13.03.2026 20:17 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Spojené státy vysílají na Blízký východ obojživelnou útočnou loď USS Tripoli spolu s 2 200 mariňáky 31. expediční jednotky. Rozhodnutí ministra obrany Peta Hegsetha reaguje na stupňující napětí v regionu a opakované útoky Íránu na obchodní plavidla v Hormuzském průlivu. Cílem přesunu je posílit operační schopnosti velitelství CENTCOM a zajistit stabilitu klíčových námořních tras.

Foto: Repro: X
Popisek: Írán se zmocňuje nákladní lodi v Hormuzském průlivu

Americké ministerstvo obrany schválilo přesun obojživelné útočné lodě USS Tripoli (LHA-7) spolu s 31. expediční jednotkou námořní pěchoty na Blízký východ. Tento krok má posílit americké síly v regionu uprostřed pokračujícího konfliktu s Íránem.

 

 

Ministr obrany Pete Hegseth vyhověl žádosti Velitelství centrálních sil USA (CENTCOM) a vyslal do oblasti konfliktu část jednotky, jejímž jádrem je posádka USS Tripoli, dosud operující z Japonska v rámci 7. flotily. 

Kontingent zahrnuje kromě útočné lodě také transportní doky a podpůrná plavidla. Do oblasti Blízkého východu se má přepravit více než 2200 mariňáků.

Expediční jednotka námořní pěchoty je jedinou trvale nasazenou formací amerického námořnictva s komplexními schopnostmi – od velitelství přes pozemní bojové prvky s pěchotou, dělostřelectvem a průzkumem až po leteckou složku včetně stíhaček F-35B, transportních vrtulníků MV-22 Osprey a CH-53. Tato flexibilita umožňuje rychlé reakce, letecké údery, výsadky nebo kontrolu námořního prostoru, což je v současné situaci klíčové.

Írán blokuje přepravu ropy

Nasazení jednotky přichází v době, kdy Írán již druhý týden útočí na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a přilehlých vodách. Od konce února bylo zasaženo nejméně šestnáct plavidel, přičemž zahynulo osm námořníků a jeden je pohřešován. Teherán se k některým útokům přihlásil a uvedl, že hodlá paralyzovat přepravu ropy. Situace ohrožuje globální energetické trhy. Americké síly v regionu již zahrnují dvě úderné skupiny letadlových lodí a další plavidla. Nová obojživelná skupina má poskytnout další možnosti pro ochranu plavidel a podporu operací.

Cílem přesunu má být rychle posílit CENTCOM a zajistit flexibilitu pro případné další akce. Podle dostupných informací byla loď ještě nedávno zapojena do rutinních cvičení v Indo-Pacifiku. Vyslání této jednotky podtrhuje rostoucí napětí v regionu a snahu administrativy prezidenta Donalda Trumpa udržet strategickou převahu v klíčovém koridoru světové námořní dopravy. Další vývoj bude záviset na reakci Íránu a výsledcích probíhajících diplomatických jednání.

 

Jan Lipavský byl položen dotaz

Výhružky Zelenského

Co říkáte na to, jak Zelenský vyhrožoval Orbánovi? Já chápu, že je naštvaný, možná už i vyčerpaný, ale nemyslíte, že to přehnal? Paradoxně tím nahrává podle mě protistraně a jen si tím uškodí. Nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

„Chcípněte.“ Výhrůžky smrtí Vachatové. Tak daleko došel hon chvilkařů

17:41 „Chcípněte.“ Výhrůžky smrtí Vachatové. Tak daleko došel hon chvilkařů

Poradkyně premiéra pro svobodu slova Natálie Vachatová čelí v posledních dnech silnému mediálnímu i …