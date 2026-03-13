Moravec odkryl zákulisí ČT: Platy, tlaky a spor o Okamuru

Moderátor Václav Moravec hovořil o svém odchodu z České televize ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu. Obrazovky veřejnoprávního média opouští po 21 letech. Rozhovor s ním vedl Tomáš Pancíř.
Moravec se svěřil, že svůj odchod promýšlel dlouhé měsíce. „Období po odchodu Petra Dvořáka z funkce generálního ředitele bylo zajímavou školou. Nebylo to jednom o Okamurovi,“ podtrhl Moravec.
Tomio Okamura
„Říkáte, že to nebylo ‚jednom o Okamurovi‘. Jak velkou roli v tom hrál?“ chtěl vědět Pancíř.
„Byla to poslední kapka. K objektivitě patří dobírání se pravdy,“ zdůraznil končící moderátor ČT.
Část příběhu je podle něj pro „část lidí nevysvětlitelná a pro část lidí je záměrně nevysvětlitelná“. Okamura je prý jediným aktivním politikem, který si diktoval veřejně ve svých vystoupeních v Poslanecké sněmovně, jak často má být v nějakém pořadu, konkrétně v Otázkách Václava Moravce (OVM).
„Divím se, že novináře nezajímá, že téma Okamury otevírá na Radě ČT šest let člověk, jehož zaměstnavatel fakturuje SPD politická školení,“ uvedl Moravec v narážce na Luboše Xavera Veselého.
Relevantní aktéři byli podle Moravce do jeho pořadu zváni. Hovořil o redakční autonomii a kodexu ČT. „Okamura teď už mluví o tom, co by ČT měla vysílat v ranním čase. Stačí, aby dal zadání svým radním. Ti mohou dát zadání managementu a ČT může vysílat tělocvik, protože si to přeje jeden z politiků,“ domnívá se Moravec.
Zdůraznil, že žádný jiný politik „netlačil přes jednotlivé radní“. Uvedl, že v takovém médiu nechce pracovat. „Je to moje právo,“ dodal odcházející moderátor ČT.
Okamura byl podle něj pozván do OVM v roce 2018. „Odmítl pozvání a celá ta situace začala v roce 2020. Nebyla to umanutost Moravce v souvislosti s Okamurou, bylo to redakční rozhodnutí posvěcené managementem,“ zdůraznil novinář.
Okamura byl podle něj v roce 2019 zmiňován ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu. „Kde je hranice? Máte zvát politiky, o nichž státní správa a orgány státní správy říkají ‚na základě důkazů‘?“ ptal se moderátor.
V OVM prý „plnili kvóty“. „Můžeme se bavit o tom, jestli je to smysluplné, protože jsme zúžili interpretaci zastupitelských orgánů ČR pouze na Poslaneckou sněmovnu. Čárkujeme Sněmovnu,“ dal Moravec nahlédnout pod pokličku.
Debatu s Okamurou prý nakonec odmoderoval, protože chtěl dokázat, že to není osobní. „Je to jenom o principech. Záleží na tom, jestli někdo chce chápat ty principy, nebo nechce. Kéž by můj odchod přispěl k tomu, že se budeme bavit o tom, co si může dovolit Rada ČT a jednotliví radní a co si dovolit nemohou,“ podtrhl Moravec.
Situace je podle něj tak absurdní, že se Rada ČT svým způsobem stává dramaturgickým orgánem. „Měří se čas, jestli je dostatečně pokrytá pražská Gay Pride a jestli ve stejném rozsahu jsou pokryty Dny dobré vůle na Velehradě. Rada má být v tomto uměřená. Zažil jsem za 21 let Rady ČT, které nešly do takových detailů, že by se čárkovali předsedové politických stran, že se bude říkat, jak často mají chodit. U toho já asistovat nechci,“ zdůraznil Moravec.
Takto prý začal příběh s Tomiem Okamurou. „Je obratný politik. Zkouší, kam ho systém pustí. A pustil ho tam, kam ho pustil,“ řekl redaktor.
V minulosti měl problémy s Paroubkem
Tlaky na moderátory pořadů podobného typu jako OVM budou podle něj vždycky. „Bylo by ode mě farizejské, pokud bych tvrdil, že ne. Tlaky byly. Vzpomenu Jiřího Paroubka, který se svým marketingovým týmem stanovil tváře, které budou chodit do pořadu, protože nejlépe odprezentují daná témata. Je to přetahovaná o redakční autonomii a zájem politiků, aby ty rozhovory byly svého druhu PR. To se dělo. Nikdy se to nedostalo do takové fáze, že by z toho byl soustředěný tlak Rady týkající se konkrétního politika. V tom ten příběh je nový. My jsme odolávali. V poslední době bohužel tlaky byly z toho jednoho politického subjektu, ještě vtažené do kontextu kampaně za zrušení koncesionářských poplatků,“ podotkl Moravec.
Ing. Jiří Paroubek
Nepovažuje prý za normální, když SPD využije jeho tvář a zařadí ji do kampaně za zrušení poplatků.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Tlakům prý čelil dlouhou dobu. „Nemůžete jim čelit, pokud nemáte silný management,“ uvedl moderátor.
Naznačil, že není spokojen se současnou Radou ČT. Dodal, že generální ředitel podle jeho názoru nemá zasahovat do obsahu, pokud nehrozí porušení zákona.
To, zda je v ČT prostor pro kritickou a férovou žurnalistiku, mají podle jeho slov zodpovědět kolegové a kolegyně. „Já jsem svůj názor řekl v rozloučení. Snažil jsem se být co nejuměřenější. Podrobnosti jsem si nechal na sociální sítě a rozhovory. Chci poděkovat Jiřímu Janečkovi, který jako manažer založil ČT24, chci poděkovat Petru Dvořákovi,“ sdělil Moravec.
Dodal, že děkuje za „míru autonomie“, která byla „skvělá“, a která se postupem času „zužovala“.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Kritizoval poměry ve vedení ČT. Záleží prý na každém moderátorovi, aby si uhájil prostor ve svém pořadu. Dodal, že on si ho nebyl schopen uhájit.
Gymnazisté se ho ptali, jestli vydělává 141 tisíc za hodinu
Překvapila ho prý obrovská podpora veřejnosti. „Část těch úvah je, jestli půjdu vlastní cestou. Myslel jsem si po těch 21 letech, když si čtete ty komentáře, že jsem nezaměstnatelný. Už nikdo si přece nenasadí veš do kožichu, aby se říkalo, že si Moravec něco zprivatizoval. Poslední měsíce byly náročné – když vám stále někdo říká: ‚Ty Otázky nám to tady kazí. Ty tlaky jsou jenom kvůli vám. Pozvěte Okamuru. Namažeš si ho na chleba. A když si ho namažeš na chleba, tak budeme mít klid.‘,“ reprodukoval, co slýchal v poslední době.
Zatím prý neví, co bude dělat. „Původně jsem si myslel, že si odpočinu a věci si víc promyslím. Ale reakce veřejnosti mě zaskočila,“ řekl moderátor.
V roce 2015 podepsal konkurenční doložku. „Platy v médiích veřejné služby jsou průměrné až podprůměrné ve vztahu k ostatním médiím. Ve veřejném prostoru se šíří lež, že můj plat v ČT byl 141 tisíc na hodinu. Ptali se mě často studenti na gymnáziích, jestli žurnalistická branže je tak výhodná,“ podivoval se Moravec.
Nechce prý čelit hejtům, že nepracuje a odírá ČT. „Prosil jsem management ČT, jestli bychom od konkurenční doložky mohli odstoupit. Odmítli to. Konkurenční doložka platí. Hledám s právníky cestu, aby ČT Moravcovi po 8. březnu nezaplatila ani korunu,“ sdělil bývalý moderátor ČT.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.