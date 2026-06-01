Kordová Marvanová: Novela ministra Tejce řeší pár drobností

01.06.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozvodové novele

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Před dvěma měsíci jsme byli otřeseni případem tříleté holčičky Viktorky, kterou zavraždil její otec. Vůbec k tomu nemuselo dojít, kdyby státní instituce - soud se souhlasem OSPOD - nerozhodly, že si holčičku, která vyrůstala od narození dva a půl roku v milující pěstounské rodině, vezmou do péče její biologičtí rodiče. Přitom všechny instituce měly informace jak rizikoví rodiče jsou. Zejména otec. Duševně nemocný s paranoidní schizofrenií, drogově závislý, s násilnou trestní minulostí, s omezenou svéprávností, nařízenou ochrannou léčbou.

Případ Viktorky není zdaleka jediný. Od roku 2009 zemřelo podobně 107 dětí. Tisíce dětí jsou týrané a dokonce dosud nebyly zkoumány příčiny, jak to je ve vyspělých zemích. O většině případů se nic neví. A co udělala kompetentní ministerstva doteď? Komise na Ministerstvo práce a sociálních věcí, která se případem Viktorky zabývá, se zahalila mlčením. A Ministerstvo spravedlnosti představilo rozvodovou novelu, která má podle slov ministra Tejce zabránit takovým případům jako Viktorka a ochránit děti před násilím.

Tak jsem si novelu ministra přečetla a zjistila jsem, že nezvyšuje ochranu a bezpečí dětí jako případ Viktorky vůbec! Novela se totiž týká především rozhodování o péči o dítě po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Ale v případu Viktorky žádný spor mezi rodiči nebyl, oba byli v souladu, ale vysoce rizikoví a pro dítě nebezpeční. Novela umožňuje v případě domácího násilí zbavit rodiče rodičovské odpovědnosti. Ale ani to se netýká případu Viktorky, protože otec byl agresivní a páchal násilí, ale vůči jiným lidem, dokud holčičku nezavraždil.

Novela ministra Tejce pak řeší pár technických drobností, např. aby rozvádějící se rodiče bez dětí nemuseli k soudu nebo aby za odvolání se neplatil několikrát soudní poplatek. Nechápu, jak může tedy pan ministr Tejc vydávat tuto novelu za řešení, aby bylo bezpečí dětí na prvním místě a aby se už případ Viktorky neopakoval. Buď ministr veřejnosti neříká pravdu, nebo vlastní návrh zákona nečetl a může za to legislativa jeho ministerstva a on to jen od ní převzal!

Jsem přesvědčená, že už nesmíme čekat, až pochybení soudů a OSPOD povedou k dalším tragédiím. Ochrana dětí musí být na prvním místě a zákon těmto institucím musí uložit, aby toto při rozhodování o dětech dodržovaly. Právě to je obsahem naší opatrovnické novely, kterou jsme předložili jako skupina 27 senátorů v Senátu. Držte nám palce, aby se nám podařilo ji prosadit. Bezpečí děti musí být na prvním místě.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Článek obsahuje štítky

děti , legislativa , násilí , rozvod , Kordová Marvaanová

