V Česku bude letos málo kopřiv. Péct jde i bez nich

K Velikonocům patří bohatě prostřená tabule. Na té se v Česku nejčastěji objevuje beránek, mazanec, obarvená vejce a nádivka. „Velikonoční pokrmy mají v Česku více podob a zejména nádivka se objevuje hned v několika variacích. Některé nádivky obsahují houby, jiné uzené maso nebo slaninu. Snad každý do nádivky ale přidává zelené bylinky – ty symbolizují příchod jara. Nejčastěji se přidávají kopřivy, těch je ale v posledních letech nedostatek, a proto je Češi v receptech různě nahrazují. Oblíbenou náhražkou se stala petržel, pažitka nebo špenát,“ řekl Martin Prokop, autor projektu a e-shopu zfarmydomu.cz.

Podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK připravuje velikonoční nádivku přes 43 procent Čechů. I letos se ale budou pravděpodobně muset obejít bez kopřiv, podle odhadů by totiž mělo být kopřiv málo. „Vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou letos ve velmi časném termínu, bude to s kopřivami pravděpodobně slabší. Záleží na vývoji jarního počasí. Pokud bude březnové počasí ve stylu teplého předjaří, mohlo by to znamenat, že vegetace kopřiv bude dostatečná. Pokud však bude počasí spíše v zimním chladném stylu, je možné očekávat značný nedostatek jarních bylin, to znamená i kopřiv,“ vysvětlil Jaroslav Čuba, zástupce ředitele Střední odborné školy Jarov pro zahradnické obory. Nedostatku kopřiv napovídá předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. „Předpokládáme, že období do 18. března bude teplotně průměrné až slabě podprůměrné,“ uvádí dlouhodobá předpověď.

A kde kopřivy hledat? „Kopřivy nejčastěji rostou v blízkosti řek a potoků nebo na okrajích lesů a luk, zásadně však na vlhčích místech. Nejčastěji se vyskytují na pozemcích, které byly nějakým způsobem narušeny lidskou činností,“ doplnil Jaroslav Čuba.

Pozor ale na hluchavky, ty je velmi snadné zaměnit za kopřivu dvoudomou. Ve velikonoční nádivce ale nemají co dělat. „Tyto dvě rostliny si jsou v mladém stadiu vývoje velmi podobné. Rozdíl není ani tak viditelný, jako je hmatatelný. Už velmi mladá kopřiva obsahující jen několik velmi mladých rozvíjejících se lístků dokonale žahá. I tyto mladé lístky obsahují velké množství žahavých chlupů, které ihned prozradí, že jde o kopřivu,“ řekl Martin Prokop.

RECEPTY NA VELIKONOČNÍ NÁDIVKY BEZ KOPŘIV

Autorem receptů je Katarína Prokopová, zfarmydomu.cz

Chlebová nádivka s mandlemi

Ingredience: 1/4 starého chleba, mléko, 6 vajec, 250 g lesních hub, 100 g mandlí, 2 větší cibule, sádlo, drcený kmín, česnek, sůl

Postup: Chleba nakrájený na kostky zakápneme mlékem. Oddělíme žloutky od bílků. Z bílků vyšleháme sníh. Nadrobno nakrájenou cibuli orestujeme s houbami, česnekem a drceným kmínem na sádle. Po vychladnutí přidáme ke chlebu a společně se sněhem jemně promícháme. Dáme do vymazané formy a pečeme na 180 °C 30 minut.

Staročeská nádivka

Ingredience: 6 žemlí, mléko, 4 dkg másla, 4 žloutky, sníh ze 4 bílků, sůl, 5 dkg anglické slaniny, 25 dkg pečeného kolena, pepř, pažitka, tuk na vymazání pekáče, strouhanka

Postup: Rozškvaříme na kostičky nakrájenou slaninu. Žemle necháme pokrájené v mléce dostatečně nasáknout. V míse utřeme máslo se žloutky. Do směsi přidáme vymáčené žemle, osmaženou slaninu a na kostičky nakrájené pečené koleno. Podle chuti opepříme, osolíme a přidáme nasekanou pažitku. Promícháme a nakonec přidáme sníh z bílků. Pekáč či zapékací misku vymažeme máslem nebo sádlem a vysypeme strouhankou. Pečeme v troubě zhruba 45 minut až 1 hodinu dozlatova na 180 °C.

Špenátová velikonoční nádivka

Ingredience: 10 rohlíků, 7 vajec, 200 ml mléka, sůl, pepř, muškátový oříšek, 350 g hovězího salámu, 1–2 lžíce sádla, 1 lžíce pažitky, 1 lžíce petrželky, 5 lžic čerstvého špenátu, ½ lžičky prášku do pečiva, 1 větší lžíce másla

Postup: Rohlíky nakrájíme nadrobno, žloutky smícháme s mlékem a nalijeme na rohlíky. Přidáme koření, na kostičky nakrájený hovězí salám a rozpuštěné sádlo. Natrháme na malé kousky bylinky, špenát na větší kousky a přidáme ke směsi. Promícháme s práškem do pečiva a přidáme sníh z bílků. Pečeme v troubě zhruba 45 minut na 180 °C.

autor: Tisková zpráva