V Národní technické knihovně se představí vědecké filmové dokumenty z olomouckého festivalu AFO

Výběr populárně vědeckých snímků z olomouckého festivalu Academia Film Olomouc (AFO) mohou zájemci shlédnout od 20. do 22. února v Národní technické knihovně v Praze. Filmová přehlídka AFO Warm-up láká i na zajímavý vedlejší program, jehož součástí bude světlená instalace, divadlo s kulisami z PET láhví a setkání s virtuální realitou.

Uvedené snímky se věnují tématům, jako je život offline, globální oteplování, etické hranice ve vědeckém bádání, lidská nesmrtelnost, úložiště databází nebo teorie superstrun. Součástí AFO Warm-up budou i besedy s odborníky, multimediální performance v kulisách z PET lahví, studentské formule a možnost vyzkoušet si virtuální realitu v praxi. Dopolední projekce jsou zaměřené na základní a střední školy, odpolední program je určen pro širokou veřejnost.

„Tématem letošního ročníku olomouckého AFO jsou závislosti. Chtěli jsme proto jednu z nich, závislost naší společnosti na plastech, vizualizovat prostřednictvím PETOTEMU, monumentu z plastových lahví,“ uvedla za organizátory Romana Vylitová z projektu Kampus Dejvice.

Čtyři metry vysoký světelný totem bude stát před budovou NTK až do 21. března. Jeho součástí jsou i tzv. PET cihly, materiál budoucnosti, vyvíjený na ČVUT. Festival AFO, pořádaný Univerzitou Palackého v Olomouci, se letos koná od 24. do 29. dubna. Generálním partnerem festivalu je společnost innogy. Pražský AFO Warm-up finančně podpořilo Velvyslanectví USA v Praze v rámci oslav 100 let americko-českých vztahů. Vstup na všechny akce festivalu je zdarma.

Další informace k programu a uváděným filmům jsou dostupné ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva