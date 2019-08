VFN Praha: Nová naděje v léčbě nedomykavosti trikuspidální chlopně

Trojcípá neboli trikuspidální chlopeň se nachází v srdci mezi pravou komorou a pravou síní. Její funkcí je zabraňovat návratu krve z pravé komory do pravé síně. K jejímu poškození nejčastěji dochází následkem zvýšeného tlaku v plicních tepnách, ať už z důvodů špatného fungování mitrální či aortální chlopně nebo onemocnění plic v oblasti levého srdce. Pacienti postižení nedomykavostí trojcípé chlopně si většinou stěžují na otoky dolních končetin a zvýšenou dušnost při námaze. Lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako jedni z prvních v České republice operovali tuto vadu katetrizační metodou. Ta se dnes běžně využívá při operacích mitrální a aortální chlopně, v případě chlopně trikuspidální se doposud používal výhradně kardiochirurgický zákrok. „Důvodem je především fakt, že v porovnání s poruchami aortální a mitrální chlopně se jedná o méně časté postižení a trikuspidální chlopeň je hůře zobrazitelná. Proto dosud nejsou dostupné katétry primárně určené k jejímu ošetřování,“ vysvětluje doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D., intervenční kardiolog z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1 LF UK.

Kolíčky, které zachraňují

Samotná operace začíná uvedením pacienta do umělého spánku. Ten je zároveň po celou dobu výkonu napojen na plicní ventilaci. Následně se do jeho jícnu zavede echokardiografická sonda sloužící k vizuální monitoraci výkonu. Přes femorální žílu (v oblasti třísla) se pak pacientovi zavede katétr do pravé síně v srdci. Pod rentgenovou a echokardiografickou kontrolou se umístí speciální kolíčky do trikuspidální chlopně za účelem fixace jednotlivých cípů k sobě. Kolíčků může být zavedeno i více (obvykle 1 až 2). Pak se pacientovi vyjme katétr a drobný otvor se jedním stehem zašije. Po vytažení jícnové echokardiografické sondy a ukončené celkové anestezii se pacient probouzí do plného vědomí. „Jedná se o jeden z obtížnějších katetrizačních zákroků, především kvůli horšímu zobrazení trikuspidální chlopně na přístrojích. Hospitalizace pacienta trvá za optimálních podmínek 2 až 4 dny. Už druhý den po výkonu se může pohybovat,“ vysvětluje doc. David Zemánek.

Nová naděje pro pacienty

Katetrizační zákroky v léčbě nedomykavosti trikuspidální chlopně by mohly do budoucna představovat optimální alternativu pro pacienty, kteří jsou při standardním kardiochirurgickém zákroku vystaveni vysokému nebezpečí. „Obecně se jedná o pacienty s vysokým rizikem vzniku komplikací po operaci. Nejčastějšími důvody jsou vysoký věk nebo přidružené závažné choroby. Třeba plic nebo ledvin. Také se může jednat o pacienty po předchozí kardiochirurgické operaci,“ říká doc. David Zemánek. Kardiochirurgická operace tak nadále zůstává standardním řešením pro většinu pacientů s onemocněním trikuspidální chlopně, nelze však vyloučit, že se situace v budoucnu změní. Po jedněch z prvních úspěšných katetrizačních operací trikuspidální chlopně v České republice plánují odborníci z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze tento zákrok zařadit do svého běžného operačního portfolia. „Plánujeme v tomto programu pokračovat. Bude se jednat o standardní zákrok, který budeme vybraným pacientům ve VFN provádět,“ uzavírá doc. Zemánek.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR. Více ZDE

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů. Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech. 1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd. Více ZDE

Psali jsme: Nemocnice Písek patří k nejlepším v léčbě pacientů s mrtvicí Fakultní nemocnice Hradec Králové: Tkáňová ústředna získala klimatizaci za milion korun FNUSA má ode dneška nového ředitele Městská nemocnice Ostrava bude mít nový operační sál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva