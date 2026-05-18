Ministr Macinka: Když nemáš argument, hoď tam nácky

18.05.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kritiku spisovatelem Martinem Vopěnkou

Ministr Macinka: Když nemáš argument, hoď tam nácky
Foto: Repro STVR
Popisek: Petr Macinka

Na podzim budou volby a kdejaká nula bez názoru, programu (a peněz) chce do Senátu, kde z ní rázem bude elita s aparátem, kaviárovým servisem a možností plácat bezobsažné a hodnotové bludy v televizi. To v nich je reálné zlo, ne ve mně.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 1626 lidí

Lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou vyvoleni k tomu, aby byli něčím víc než masa obyčejných pracujících s reálnými problémy, se obvykle dříve či později ukáží jako nafoukaní oportunisté užiteční k ničemu a pro nikoho. Opájejí se vlastní velikostí, ale ve skutečnosti se jen snaží „parazitovat” na viditelnosti jiných. Jako je to i v tomto případě pana „spisovatele”, který si myslí, že když mě veřejně poplive, mediální pražská kavárna z něj učiní volebního spasitele a zajistí mu šestiletou senátní výplatu.

Leckdo si takových lidí váží. Já ne. V televizi Prima jsem před časem pronesl větu: “Některým lidem lezu na nervy, tak já z toho nervy nemám. Kolikrát vidím, že se rozčilují lidé, které zase třeba já považuji za méněcenné…” Okamžitě jsem byl množstvím potrefených hus kritizován. Dočetl jsem se dokonce, že tuto rétoriku naposled použil Hitler.

Klasika, když nemáš argument, hoď tam nácky. Jenže podle sebe soudím tebe, že? Takže milí lepší lidé, abych vám trochu postimuloval vaše žlučovody, zde je předloha, odkud jsem svoji „terminologii” vůči vám načerpal.

„Říká se o nenávidějících, že to jsou lidé s komplexem MÉNĚCENNOSTI.” (Václav Havel, Konference o nenávisti, Oslo, 28. 8. 1990) Člověk myslí „Havel”, ale Debilník N napíše rovnou „Hitler”.

Blahopřeji, hrozní jste!

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala bojoval s Brežněvem, řekl Macinka. A ironicky počastoval Petra Pavla
Macinka v německém tisku: Na muniční iniciativu nemáme peníze. Kvůli Fialově vládě
Ministr Macinka: Gesto, které překračuje hranice běžné diplomacie
Macinka si povodil Noru Fridrichovou. A ponížil Rakušana

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

MZV , Senát , volby , motoristé , Macinka , Vopěnka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Znáte spisovatele Martina Vopěnku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Referendum

Tvrdíte, že Česká televize a Český rozhlas mají sloužit veřejnosti, ne vládě. Názory na to, zda veřejnosti slouží se ale dost liší. A když jde o veřejnost, proč se jí nezeptat třeba v referendu? Proč obecně Piráti netlačí na to, aby se lidé mohli více rozhodovat v referendum? Pokud vím, u vás ve str...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky Chytré využití starých polštářůChytré využití starých polštářů

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda potřebuje schopnosti, ne účetní triky

9:15 Vích (SPD): Armáda potřebuje schopnosti, ne účetní triky

Debata o obranných schopnostech České republiky musí být vedena realisticky a bez politické propagan…