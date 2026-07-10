VZP: Čtvrtý rok s umělou inteligencí

Retinopatii mohou diabetologové odhalit včas díky programu VZP a využití speciálních kamer s umělou inteligencí. Ty jsou již k dispozici na 201 pracovištích, kde pomohly s vyšetřením už 80 tisícům klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Tato pracoviště jsou rovnoměrně dostupná po celém území České republiky a jen za uplynulých 12 měsíců jich přibylo 22. Nejvíce v Moravskoslezském a Středočeském kraji (+4), dále v krajích Jihomoravský, Jihočeský a Liberecký (+3). Seznam všech pracovišť je k dispozici na stránkách VZP v oboru diabetologie.
„Toto vyšetření reálně pomáhá se včasným odhalením závažné nemoci, která neléčená může vést až k úplnému oslepnutí pacienta. Od 1. ledna 2023 do konce června letošního roku absolvovalo vyšetření pomocí těchto kamer 79 882 klientů VZP. Podezřelý nález byl indikován u 10 899 pojištěnců, tedy téměř u 14 % vyšetřených,“ říká Miroslav Jankůj, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. Diabetolog k zajištění této péče kromě samotného pořízení speciální kamery a softwaru musí absolvovat příslušné školení a uzavřít dodatek ke smlouvě s VZP ČR.
Diabetická retinopatie patří mezi nejčastější komplikace diabetu a vzniká v důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi. Cukrovka poškozuje jemné cévy v sítnici, které se mohou ztenčovat, prosakovat nebo se tvoří nové, abnormální cévy náchylné k prasknutí. Tyto změny vedou k postupnému zhoršování zraku a v pokročilých stádiích až k úplné slepotě, pokud není onemocnění včas rozpoznáno a léčeno.
V raných fázích se většinou neobjevují žádné příznaky, proto je pravidelné oční vyšetření zásadní součástí prevence. Včasná diagnostika diabetické retinopatie výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Pacientům s diabetem se proto doporučuje pravidelně podstupovat oční vyšetření. Díky novým výkonům je nyní možné provést toto vyšetření přímo při pravidelné návštěvě diabetologa, což zjednodušuje přístup ke screeningu a významně snižuje riziko pozdního odhalení onemocnění. Tím lze lépe chránit kvalitu života pacientů.
Příspěvky pro diabetiky z fondu prevence – 6 000 Kč
Mezi nejzávažnější komplikace diabetu patří syndrom diabetické nohy. Dospělí klienti VZP mohou proto čerpat příspěvek ve výši 3000 Kč ročně na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým vzděláním.
Bez ohledu na věk mohou diabetici využít také příspěvek 2000 Kč na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského charakteru, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, například na plavání, saunování, otužování, fyzioterapii či hydroterapii.
Další příspěvek ve výši 1000 Kč je určen na úhradu zdravotnických pomůcek, jako jsou dezinfekční prostředky, testovací proužky, jehly do inzulinových per nebo gely a krémy podporující hojení ran.
V loňském roce VZP ČR na těchto příspěvcích vyplatila diabetikům skoro 87 milionů korun.
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