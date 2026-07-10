Hoffmannová (Piráti): Škrty v ČT. Ohrožení zpravodajství

„Částka mínus jedna miliarda je nepřijatelná, za to se televize veřejné služby provozovat nedá.“ Přesně tato slova včera v debatě na karlovarském festivalu řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Poprvé tak veřejně odkryl karty a popsal, jak brutálně by se vládní zrušení poplatků podepsalo na vysílání.
A výsledek? Diváci se sice nemusí bát o své oblíbené show jako StarDance nebo Peče celá země. Ty ve vysílání zůstanou, protože na ně televize už má uzavřené licenční smlouvy. Ředitel navíc dodal, že tyto licencované pořady paradoxně nejsou pro ČT ty nejdražší – daleko víc peněz spolkne původní česká dramatická tvorba.
Jenže někde se ta chybějící miliarda škrtnout musí, a odnést to má bohužel to nejcennější, co veřejnoprávní televize budovala – nezávislé zpravodajství a regiony.
Co přesně kvůli vládnímu škrtu hrozí?
Konec silných regionů: ČT bude kvůli nedostatku peněz nucena žádat o zrušení kvóty na tvorbu z Brna a Ostravy. Hrozí tak vznik „mediálních pouští“ bez lokálního zastoupení.
Ohrožení zpravodajství: Škrty přímo zasáhnou síť zahraničních zpravodajů a regionální redakce – tedy věci, které komerční televize z logiky byznysu nikdy dělat nebudou.
Ukazuje se přesně to, před čím dlouhodobě varujeme. Zrušení poplatků a závislost na státním rozpočtu není žádný „dárek občanům“. Je to cílené vyhladovění nezávislých médií.
Jako členka Výboru pro mediální záležitosti udělám na podzim ve Sněmovně maximum pro to, abychom tento likvidační návrh prostřednictvím pozměňovacích návrhů zastavili. Svobodná a silná ČT totiž nesmí patřit politikům, ale lidem.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku