FNUSA: VZP U NÁS nově přispívá na Komplexní preventivní program

11.07.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mohou čerpat příspěvek ve výši až tři tisíce korun na komplexní onkologickou prohlídku absolvovanou v některém z českých Komplexních onkologických center. Mezi akreditovaná pracoviště nově patří také Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, konkrétně pak její Komplexní preventivní program.

FNUSA: VZP U NÁS nově přispívá na Komplexní preventivní program
Foto: FNUSA
Popisek: FNUSA

Komplexní preventivní program se zaměřuje na včasné odhalení kardiometabolických a onkologických rizikových faktorů. Zahrnuje laboratorní, zobrazovací i funkční vyšetření a konzultace se specialisty, díky nimž zájemci získají ucelený přehled o svém zdravotním stavu. Jedná se o nadstandardní preventivní péči, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek VZP, který je určen všem pojištěncům starším 35 let, tak může být příjemným bonusem. O jeho proplacení klienti mohou zažádat po absolvování programu a jeho úhradě prostřednictvím aplikace Moje VZP, na kterékoliv pobočce VZP nebo poštou.

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Nemyslíte, že je spíš až trapné, jak se vláda s prezidentem přetahuje? Já nechápu, proč věci, které fungovaly měnit a řešit místo toho, aby se řešilo to podstatné, co fakt tíží lidi?

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