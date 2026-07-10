FNUSA: VZP U NÁS nově přispívá na Komplexní preventivní program

Komplexní preventivní program se zaměřuje na včasné odhalení kardiometabolických a onkologických rizikových faktorů. Zahrnuje laboratorní, zobrazovací i funkční vyšetření a konzultace se specialisty, díky nimž zájemci získají ucelený přehled o svém zdravotním stavu. Jedná se o nadstandardní preventivní péči, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Příspěvek VZP, který je určen všem pojištěncům starším 35 let, tak může být příjemným bonusem. O jeho proplacení klienti mohou zažádat po absolvování programu a jeho úhradě prostřednictvím aplikace Moje VZP, na kterékoliv pobočce VZP nebo poštou.
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