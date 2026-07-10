Dostál (Stačilo!): Nerudová šmírování podpořila

11.07.2026 10:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.

Dostál (Stačilo!): Nerudová šmírování podpořila
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Škoda, že se Chat Control nepodařilo "zabít" už v úterý. To byla největší šance. V úterý by na zamítnutí stačilo jen pár hlasů navíc - i ten od Nerudové, která šmírování samozřejmě PODPOŘILA. Ve čtvrtek už to bylo o absolutní většině, kdy před létem, v poslední den hlasování, se spoustou absencí, byla šance malá, takže Nerudová a spol. mohli hlasovat bezpečně proti, aniž by šmírování ohrozili.

Ono někdy předstírat, že jsem proti, až ve chvíli, kdy je to fuk, slouží jako dobrá strategie, jak splnit příkazy loutkovodičů, a současně naštvaným voličům předstírat odpor, že, Danuše...

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

Dostál , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je směšné, že Danuše Nerudová na svých sítích prohlašuje, že Chat Cotrol nepodpořila, ale ve výsledku ho svým hlasem podpořila?


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Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

V čem je 9 třída dražší než jiné třídy?

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10:15 Dostál (Stačilo!): Nerudová šmírování podpořila

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.