Dostál (Stačilo!): Nerudová šmírování podpořila

Škoda, že se Chat Control nepodařilo "zabít" už v úterý. To byla největší šance. V úterý by na zamítnutí stačilo jen pár hlasů navíc - i ten od Nerudové, která šmírování samozřejmě PODPOŘILA. Ve čtvrtek už to bylo o absolutní většině, kdy před létem, v poslední den hlasování, se spoustou absencí, byla šance malá, takže Nerudová a spol. mohli hlasovat bezpečně proti, aniž by šmírování ohrozili.
Ono někdy předstírat, že jsem proti, až ve chvíli, kdy je to fuk, slouží jako dobrá strategie, jak splnit příkazy loutkovodičů, a současně naštvaným voličům předstírat odpor, že, Danuše...
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
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