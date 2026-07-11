Rajchl posiluje, ukázal průzkum

Podle průzkumu agentury Phoenix Research by se v červnu 2026 do Poslanecké sněmovny dostalo šest politických subjektů. Na čtvrtém místě, po hnutí ANO, ODS a STAN
, by se umístili Piráti se 9,1 procenty hlasů.
Nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny se drží i Motoristé sobě s 5,8 procenty a hnutí SPD Tomia Okamury s 5,2 procenty.
Pod čarou je hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a v závěsu je strana Právo, Respekt, Odbornost (PRO) poslance Jindřicha Rajchla.
Okolo dvou procent hlasů oscilují lidovci (2,2 %) a TOP 09 (2,1 %). Následují Svobodní s 1,5 procenty a Trikolora s 1,1 procenty. Shodně po jednom procentu voličské podpory by získala Přísaha a hnutí STAČILO!.
Z průzkumu nicméně vyplývá, že okolo 6,5 procent respondentů by raději volilo úplně jiný politický subjekt, než je v nabídce, a 4 procenta respondentů jsou zatím neví, komu by svůj hlas dalo.
Sběr dat probíhal ve dnech 23. až 30. června 2026 a účastnilo se ho 1 015 respondentů.
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