Letiště Praha: Z Prahy letecky do lyžařského ráje

11.07.2026 11:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Z pražského letiště bude od zimní sezony 2026/2027 možné cestovat přímou linkou do italského Bolzana, vstupní brány do Dolomit a oblíbené destinace českých lyžařů. Sezonní linku bude od 9. prosince dvakrát týdně provozovat italská letecká společnost SkyAlps.

Letiště Praha: Z Prahy letecky do lyžařského ráje
Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

„Nové spojení do Bolzana doplňuje nabídku pravidelných linek z Prahy během zimní sezony. Dolomity patří mezi nejvyhledávanější zahraniční destinace českých lyžařů, Věříme proto, že si toto nové spojení najde své cestující. Současně rozšiřuje možnosti cestování mezi Českou republikou a severní Itálií,” přibližuje Jaroslav Filip, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.

Sezonní linka bude v provozu mezi 9. prosincem 2026 a 28. březnem 2027 a nabídne lety dvakrát týdně – vždy ve středu a v neděli. Dopravce SkyAlps na toto spojení nasadí turbovrtulové letadlo Dash 8-Q400 s kapacitou 78 míst. Přílet do Bolzana navíc nabízí jedinečné výhledy na horskou krajinu Dolomit. Oproti cestě automobilem mohou cestující ušetřit více než čtyři hodiny v jednom směru a do Jižního Tyrolska se dostat přibližně za polovinu času.

„Nové spojení mezi Prahou a Bolzanem je důležitým krokem pro společnost SkyAlps i pro Jižní Tyrolsko. Díky této lince otevíráme nový a velmi atraktivní trh. Přímým panoramatickým letem, který trvá pouhou hodinu, přibližujeme milovníkům lyžování Dolomity. Obyvatelům Jižního Tyrolska pak umožňujeme rychleji a pohodlněji než kdykoli předtím cestovat do Prahy, která je jedním z nejkrásnějších a kulturně nejzajímavějších evropských měst,“ říká Josef Gostner, prezident společnosti SkyAlps.

Nová sezónní linka vznikla na základě nově uzavřeného partnerství mezi dopravcem SkyAlps a cestovní kanceláří VELLARIA Premium Travel a ve spolupráci s Letištěm Praha. Cestující si může pořídit letenky individuálně, nebo přes cestovní kancelář v balíčku s ubytováním a dalšími službami. „Projekt přímé linky Praha–Bolzano jsme od počátku vnímali jako příležitost přinést na český trh něco nového. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat silné partnerství se společností SkyAlps a společně s Letištěm Praha vytvořit pravidelné letecké spojení, které bude dostupné nejen klientům VELLARIA Premium Travel, ale všem cestovatelům. Věříme, že tato linka usnadní cestování do Dolomit za lyžováním, wellness, gastronomií i aktivním odpočinkem a stane se začátkem dalších podobných projektů,“ říká Lenka Horáková, CEO společnosti VELLARIA Premium Travel.

Bolzano je považováno za bránu do Dolomit, významného horského masivu italských Alp. Z místního letiště jsou snadno dostupná skvěle vybavená lyžařská střediska, jako je například lyžařům dobře známá Val Gardena. Region Jižního Tyrolska je kromě toho proslulý produkcí kvalitních vín a za ochutnávku stojí i tradiční lokální pokrmy – tyrolské knedlíčky či jablečný závin. Kdo by toužil po poznání, může navštívit místní muzeum, kde je vystaven Ötzi, více než pět tisíc let stará mumie nalezená v Alpách, která patří k nejlépe zachovalým pravěkým nálezům na světě.

Letový řád (místní časy):

Praha 16:45 – Bolzano 18:00 (provozní den neděle)

Bolzano 14:45 – Praha 16:00 (provozní den neděle)

Praha 17:25 – Bolzano 18:40 (provozní den středa)

Bolzano 15:25 – Praha 16:40 (provozní den středa)

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Letiště Praha , TZ

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