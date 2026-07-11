Odřízněte je. Estonci chtějí, aby EU už nefinancovala olympiádu

11.07.2026 11:22 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) uvolnit Rusku cestu zpět do olympijských soutěží narazilo na tvrdý odpor. Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil krok za cynický, Estonsko pro MOV žádá stopku unijního financování. Kritika zní i z Česka. Podle ministra Borise Šťastného (Motoristé) jde o radostnou zprávu pro Kreml, ale velmi špatnou zprávu pro zbytek světa.

Odřízněte je. Estonci chtějí, aby EU už nefinancovala olympiádu
Foto: IOC, X
Popisek: Zimní olympijské hry 2026

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil suspendování Ruského olympijského výboru a otevřel tak cestu ruským sportovcům k plnohodnotné účasti v olympijských soutěžích, včetně her v Los Angeles 2028. Rozhodnutí vyvolalo ostré reakce, především na Ukrajině.

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MOV zdůvodnil svůj krok tím, že Ruský olympijský výbor již nezahrnuje mezi své členy žádné regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci Národního olympijského výboru Ukrajiny. Potvrdil tím, že nevyvíjí žádné aktivity na čtyřech ukrajinských územích, která Rusko anektovalo v roce 2022. Tím byla údajně vyřešena klíčová právní překážka. Zároveň MOV zdůraznil, že účast sportovců by neměla být omezována kvůli akcím jejich vlády, včetně válek nebo konfliktů, a poukázal na složitou geopolitickou situaci ve světě.

Rozhodnutí fakticky ruší dlouholetý zákaz, který byl původně zaveden kvůli státem podporovanému dopingu z doby olympijských her v Soči 2014 a později zpřísněn po plnohodnotné invazi na Ukrajinu v roce 2022. Ruští sportovci dosud soutěžili převážně jako neutrální atleti bez státních symbolů. Nyní budou moci podle MOV soutěžit v týmových disciplínách i kvalifikacích, přičemž o detailech včetně používání ruské vlajky a hymny rozhodnou mezinárodní federace jednotlivých sportů. MOV zároveň slíbil přísné testování na doping prostřednictvím mezinárodních agentur.

V Rusku rozhodnutí uvítali s uspokojením. Kreml i ministr sportu Michail Děgťarjov ho označili za „zelenou“ pro návrat ruských sportovců do „olympijské rodiny“.

JUDr. Vladimír Kremlík

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„Před námi je ještě hodně práce na implementaci rozhodnutí MOV mezinárodními organizacemi. MOV však vydává jasný signál, že olympijské hnutí by mělo zůstat mimo politiku,“ uvedl Děgťarjov ve svém prohlášení.

Ukrajina: MOV hraje do rukou agresorovi

Na Ukrajině vyvolalo rozhodnutí silné rozhořčení. Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj ho označil za „cynické“ a načasované obzvlášť necitlivě – přišlo totiž v den smutku k uctění obětí ruského raketového útoku na Kyjev a okolí, při němž zemřelo několik desítek lidí. Podle ministra MOV hraje do karet agresorovi a ignoruje realitu války, v níž zemřely tisíce ukrajinských sportovců a trenérů.

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Estonská ministryně kultury Heidy Purga iniciovala výzvu Evropské unii, aby MOV a dalším sportovním organizacím, které umožní návrat Ruska a Běloruska, zakázala přístup k unijnímu financování. „V současné bezpečnostní situaci je nemožné pochopit rozhodnutí, která se snaží vrátit agresory zpět do mezinárodního sportu, jako by se nic nestalo,“ řekla ministryně.

„Toto je neslavné a nezodpovědné rozhodnutí MOV. Zatímco Rusko pokračuje ve své kampani teroru proti Ukrajině, MOV se rozhodl přimhouřit oči, zrušit omezení a efektivně uvolnit cestu pro ruské sportovce k návratu na mezinárodní soutěže. To není neutralita, je to spoluúčast,“ napsal na síti X Margus Tsahkna, ministr zahraničních věcí Estonské republiky.

Dále uvedl, že stovky ukrajinských sportovců, trenérů a mladých talentů byly zabity nebo připraveny o olympijskou budoucnost kvůli ruské agresi. Přesto se MOV odmítá postavit tváří v tvář této realitě. „V okamžiku, kdy Rusko pokračuje v útoku na Ukrajinu, nemůže být prioritou stát bok po boku s agresorem. Musí jí být posílení izolace, prosazování mezinárodního práva a obhajoba integrity sportu. Odměňování agrese může pouze vyzvat k další,“ zdůraznil politik.

Šťastný: Radostná zpráva pro Kreml, špatná pro svět

MOV tvrdí, že jeho postoj k ruské invazi se nezměnil, stále podporuje ukrajinské sportovce a zakazuje ruským představitelům účast na olympijských akcích. Kritici však upozorňují, že rozhodnutí vysílá signál o oslabení principů a může vést k fragmentovanému přístupu v jednotlivých sportech. Zda ruští atleti budou na hrách 2028 soutěžit pod vlastní vlajkou, zůstává otevřené.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

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  • ministr pro sport, prevenci a zdraví
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Český ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) uvedl, že rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruskému olympijskému výboru je asi radostnou zprávou pro Kreml a ruské sportovce, ale velmi špatnou zprávou pro svět.

„Zásadně s ním nesouhlasím a stejný postoj bych očekával i od Českého olympijského výboru. Ať chceme nebo ne, sport v Rusku je součástí státní propagandy využívané i ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině a je odpovědné za desítky tisíc mrtvých, zraněných a spoustu utrpení. Do skončení války na Ukrajině bych proto na stávajících podmínkách účasti ruských sportovců a sportovkyň nic neměnil,“ sdělil politik.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://news.err.ee

https://t.co

https://www.france24.com

https://www.npr.org

https://www.olympics.com

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Rusko , sport , Ukrajina , Estonsko , Bělorusko , olympijské hry , MOV , ruští sportovci , Ruský olympijský výbor

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