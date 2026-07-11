Odřízněte je. Estonci chtějí, aby EU už nefinancovala olympiádu

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil suspendování Ruského olympijského výboru a otevřel tak cestu ruským sportovcům k plnohodnotné účasti v olympijských soutěžích, včetně her v Los Angeles 2028. Rozhodnutí vyvolalo ostré reakce, především na Ukrajině.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Rozhodnutí fakticky ruší dlouholetý zákaz, který byl původně zaveden kvůli státem podporovanému dopingu z doby olympijských her v Soči 2014 a později zpřísněn po plnohodnotné invazi na Ukrajinu v roce 2022. Ruští sportovci dosud soutěžili převážně jako neutrální atleti bez státních symbolů. Nyní budou moci podle MOV soutěžit v týmových disciplínách i kvalifikacích, přičemž o detailech včetně používání ruské vlajky a hymny rozhodnou mezinárodní federace jednotlivých sportů. MOV zároveň slíbil přísné testování na doping prostřednictvím mezinárodních agentur.
V Rusku rozhodnutí uvítali s uspokojením. Kreml i ministr sportu Michail Děgťarjov ho označili za „zelenou“ pro návrat ruských sportovců do „olympijské rodiny“.
„Před námi je ještě hodně práce na implementaci rozhodnutí MOV mezinárodními organizacemi. MOV však vydává jasný signál, že olympijské hnutí by mělo zůstat mimo politiku,“ uvedl Děgťarjov ve svém prohlášení.
Ukrajina: MOV hraje do rukou agresorovi
Na Ukrajině vyvolalo rozhodnutí silné rozhořčení. Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj ho označil za „cynické“ a načasované obzvlášť necitlivě – přišlo totiž v den smutku k uctění obětí ruského raketového útoku na Kyjev a okolí, při němž zemřelo několik desítek lidí. Podle ministra MOV hraje do karet agresorovi a ignoruje realitu války, v níž zemřely tisíce ukrajinských sportovců a trenérů.
Estonská ministryně kultury Heidy Purga iniciovala výzvu Evropské unii, aby MOV a dalším sportovním organizacím, které umožní návrat Ruska a Běloruska, zakázala přístup k unijnímu financování. „V současné bezpečnostní situaci je nemožné pochopit rozhodnutí, která se snaží vrátit agresory zpět do mezinárodního sportu, jako by se nic nestalo,“ řekla ministryně.
„Toto je neslavné a nezodpovědné rozhodnutí MOV. Zatímco Rusko pokračuje ve své kampani teroru proti Ukrajině, MOV se rozhodl přimhouřit oči, zrušit omezení a efektivně uvolnit cestu pro ruské sportovce k návratu na mezinárodní soutěže. To není neutralita, je to spoluúčast,“ napsal na síti X Margus Tsahkna, ministr zahraničních věcí Estonské republiky.
This is a disgraceful and irresponsible decision by the IOC.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) July 8, 2026
While Russia continues its campaign of terror against Ukraine, the IOC has chosen to turn a blind eye, lifting restrictions and effectively clearing the way for Russian athletes to return to international competitions.… https://t.co/8m4FgVGpNG
Dále uvedl, že stovky ukrajinských sportovců, trenérů a mladých talentů byly zabity nebo připraveny o olympijskou budoucnost kvůli ruské agresi. Přesto se MOV odmítá postavit tváří v tvář této realitě. „V okamžiku, kdy Rusko pokračuje v útoku na Ukrajinu, nemůže být prioritou stát bok po boku s agresorem. Musí jí být posílení izolace, prosazování mezinárodního práva a obhajoba integrity sportu. Odměňování agrese může pouze vyzvat k další,“ zdůraznil politik.
Šťastný: Radostná zpráva pro Kreml, špatná pro svět
MOV tvrdí, že jeho postoj k ruské invazi se nezměnil, stále podporuje ukrajinské sportovce a zakazuje ruským představitelům účast na olympijských akcích. Kritici však upozorňují, že rozhodnutí vysílá signál o oslabení principů a může vést k fragmentovanému přístupu v jednotlivých sportech. Zda ruští atleti budou na hrách 2028 soutěžit pod vlastní vlajkou, zůstává otevřené.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
„Zásadně s ním nesouhlasím a stejný postoj bych očekával i od Českého olympijského výboru. Ať chceme nebo ne, sport v Rusku je součástí státní propagandy využívané i ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině a je odpovědné za desítky tisíc mrtvých, zraněných a spoustu utrpení. Do skončení války na Ukrajině bych proto na stávajících podmínkách účasti ruských sportovců a sportovkyň nic neměnil,“ sdělil politik.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.