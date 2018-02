VZP: Dokdy je nutné nastoupit do lázní

Existuje nějaké časové omezení, do kdy člověk musí nastoupit do lázní? Chtěla bych do lázní jet až v létě, ale to prý už na ně nebudu mít nárok.

ODPOVĚĎ:

Ano, časové omezení u lázeňské léčebně rehabilitační péče existuje. Navíc je třeba říci, že lázeňská léčba je pojištěnci hrazena, jen jde-li o nezbytnou součást léčebného procesu a tehdy, kdy je indikovaná podle příslušných zákonných norem, definovaných zejména Indikačním seznamem (příloha č. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění). Nejedná se o rekreaci, takže je sice možno přihlédnout k přání pojištěnce, že by nechtěl jet do lázní v zimním období, ale toto přání není pro vystavení návrhu určující. A skutečně může nastat situace, kdy by pacient kvůli požadovanému odkladu nástupu do lázní svůj "nárok" na ně ztratil.

Časových omezení pro lázeňskou péči je víc. Prvním je v některých případech limit stanovený u dané indikace přímo v indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Týká se zejména lázeňské péče po chirurgických výkonech, kdy je podmínkou nastoupit lázeňskou léčbu do stanoveného počtu měsíců po úrazu nebo operaci. Podobná podmínka ale existuje i u některých dalších indikací, kde lázeňská léčba nenásleduje po žádné operaci, transplantaci a jiných chirurgických výkonech – pacient např. musí nastoupit lázeňskou léčbu do x měsíců od stanovení onemocnění či od zahájení léčby daného onemocnění, nebo do x měsíců po ukončení hospitalizace, nebo do x měsíců po odeznění akutní fáze onemocnění apod.

Druhý časový limit pro nástup na lázeňskou léčbu, který se týká všech indikací, je dán platností návrhu a počítá se od doby vystavení návrhu. Jestliže se jedná o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči v I. pořadí naléhavosti (např. překlad z nemocničního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení), musí pacient nastoupit lázeňskou léčbu do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. U pořadí naléhavosti II. musí být dodržen termín nástupu nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu, později ztrácí návrh platnost. U www.vzp.cz/laznelázeňské léčebně rehabilitační péče je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.

Další limit platí pro případný opakovaný pobyt (je-li u dané indikace možný) – zde je vždy indikačním seznamem stanoveno, že pacient musí léčení nastoupit do určeného počtu měsíců od začátku základního pobytu, nebo naopak nejdříve x měsíců od začátku základního pobytu.

Všechny tyto zákonné limity a intervaly musí doporučující a navrhující lékaři respektovat a návrhovou činnost tomu podřídit. Pokud by vystavený návrh na lázně neodpovídal podmínkám stanoveným platnými právními normami včetně limitů a intervalů pro nástup na lázeňské léčení, nemohl by být následně schválen revizním lékařem, a tedy ani uhrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Více informací k lázeňské léčebně rehabilitační péči najdete na www.vzp.cz/lazne.

autor: Tisková zpráva