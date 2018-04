VZP: Hradí pojišťovna plastické operace uší nebo nosu?

Úvodem je třeba připomenout, že z veřejného zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení. Pojišťovny nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely, zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost pojištěnce, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění přímo ve svém textu uvádí některé výkony, které nejsou hrazené (například výkony akupunktury). Další jsou vyjmenovány v Příloze č. 1 zákona – Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek. Protože jde o přílohu zákona, jsou podmínky úhrady pro všechny zdravotní pojišťovny stejné.

Všechny hrazené výkony pak jsou uvedeny v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, který vydává ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Jsou zde samozřejmě i výkony lékařské odbornosti plastická chirurgie, takže jsou běžně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, některé jsou však zároveň uvedeny ve zmíněné příloze zákona a jsou tedy hrazeny jen za stanovených podmínek.

Jedním z takových výkonů je modelace a přitažení odstálého boltce – má stanovenou plnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění, pokud je výkon proveden do 10 let věku dítěte, nad 10 let ho už zdravotní pojišťovna nehradí. Není nutné schválení revizním lékařem. Výkon je hrazen 2x za život, tedy každé ucho může být operováno „na pojišťovnu“ jen jednou.

Další v příloze zákona uvedené výkony plastické chirurgie mohou být hrazeny zdravotní pojišťovnou pouze po schválení revizním lékařem. Jedná se např. o korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí (výrůstky před boltcem), operace nosu pro funkční poruchu nebo operační úpravu tvaru nosu (rinoplastiku). Tyto výkony jsou pojišťovnou hrazeny, pokud o jejich provedení rozhodne lékař, a to ze zdravotních důvodů, a pokud jeho indikaci potvrdí revizní lékař pojišťovny.

autor: komerční tisková zpráva