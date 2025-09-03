Kompro na Rakušana? Teď se ukáže, těší se Holec

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
„Nahrávka, která Rakušana usvědčuje z toho, co všichni dávno víme: že o všem kriminálním jednání z Dozimetru neboli loupení veřejných peněz moc dobře věděl a prostě to jako šéf partaje ochotně přikrýval. Tím by před volbami padla Rakušanova dávno neuvěřitelná lež o tom, že o ničem nevěděl a že je naopak ‚čistič‘ STANu,“ napsal Holec.
O tom, že se má nahrávka objevit, informoval sám Rakušan v příspěvku na svém facebooku s tím, že jde o pokus udeřit na něj poté, co oznámil, že chce stanout v čele příští vlády.
„Prý se na mě připravuje ‚kompro‘. Sotva jsme řekli, že chceme jít do čela, hned se ozval někdo, komu se to asi nelíbí. Ať už si na mě vymysleli cokoliv, já se nebojím a jsem připravený za svou vizi a za svou čest zabojovat,“ zdůraznil Rakušan.
Pakliže nahrávka skutečně spatří světlo světa, bude to pro Česko zásadní zpráva.
