Kompro na Rakušana? Teď se ukáže, těší se Holec

03.09.2025 18:27 | Monitoring

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) oznámil, že se na něj připravuje kompromitující materiál. Publicista Petr Holec se Rakušanovi vysmál a vyložil svůj pohled na celou věc. Podle Holce se teď jasně ukáže pravda.

Foto: Screen X YouTube STAN
Popisek: Vít Rakušan chce být premiérem

 Publicista Petr Holec v komentáři uveřejněném na serveru Gazetisto tvrdí, že se brzy ukáže, co je zač ministr vnitra Vít Rakušan. Má to prokázat jedna konkrétní nahrávka.

„Nahrávka, která Rakušana usvědčuje z toho, co všichni dávno víme: že o všem kriminálním jednání z Dozimetru neboli loupení veřejných peněz moc dobře věděl a prostě to jako šéf partaje ochotně přikrýval. Tím by před volbami padla Rakušanova dávno neuvěřitelná lež o tom, že o ničem nevěděl a že je naopak ‚čistič‘ STANu,“ napsal Holec.

O tom, že se má nahrávka objevit, informoval sám Rakušan v příspěvku na svém facebooku s tím, že jde o pokus udeřit na něj poté, co oznámil, že chce stanout v čele příští vlády.

„Prý se na mě připravuje ‚kompro‘. Sotva jsme řekli, že chceme jít do čela, hned se ozval někdo, komu se to asi nelíbí. Ať už si na mě vymysleli cokoliv, já se nebojím a jsem připravený za svou vizi a za svou čest zabojovat,“ zdůraznil Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Pakliže nahrávka skutečně spatří světlo světa, bude to pro Česko zásadní zpráva.

Psali jsme:

„Třikrát ho majznul po hlavě. To muselo přijít.“ Útok na Babiše pokračuje
Holec ví, co rozhodne volby. Fiala nebude rád
Posedlý mocí. Holcovo varování před Rakušanem je závažné
„Vezu vám dobro.“ Holec se zaměřil na Rakušana. Ošklivě

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/rakusan-se-zle-odspuntoval-kompro-na-sebe-je-jen-dalsi-jeho-levarna

autor: Miloš Polák

Střet s EU

Jak chcete pro své plány na svou stranu získat další státy? A co když váš střet s EU bude neúspěšný, ostatně třeba vaši politici v Bruselu se zatím moc nepředvedli. Navrhnete pak naše vystoupení z EU?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

