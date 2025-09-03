Farský uzavřel debatu s Turkem: Jestli byste si toho pána vedle trochu vychovala

Europoslanec a středočeský volební lídr Motoristů sobě Filip Turek zopakoval, že pokud budou Motoristé ve vládě, že systém ETS2 vůbec neimplementují.
„Půjdeme klidně do otevřeného sporu s Evropskou komisí, i za cenu obrovských pokut,“ prohlásil Turek. A dodal: „Evropská komise z našeho pohledu zešílela, vytvořila likvidační zelené agendy.“ Podle něj je třeba spolupracovat s dalšími zahraničními partnery a ETS2 bojkotovat.
ETS2 je rozšíření Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS), které má od roku 2027 zpoplatnit emise ze silniční dopravy a vytápění budov.
Turek varoval, že tímto krokem Evropská komise novými opatřeními „definitivně zlikviduje průmysl“ a mnoho domácností spadne do energetické chudoby.
Naopak místopředseda hnutí STAN Jan Farský jeho obavy mírnil a vysvětloval smysl emisních povolenek. „Proč povolenky? Protože chceme snížit závislost na fosilních palivech. Česko posílá ročně do zahraničí více než 150 miliard korun za fosilní paliva. Za tuto částku bychom v krajském městě vybudovali novou super nemocnici. Kdybychom nespalovali fosilní paliva, bylo by u nás lepší životní prostředí. Proto o povolenkách vůbec diskutujeme,“ řekl, a že minimálně stojí za zamyšlení, jestli je to opravdu tak strašný nesmysl.
„Samozřejmě je nutné myslet na to, aby někdo nebyl vržen do chudoby. To je zcela zásadní. My, Starostové, ale nebudeme strašit a vykřikovat, že něco zrušíme nebo oddálíme. Na to v EU není většina. Prostě pracujeme na změně a prosazujeme možnost stropů,“ sdělil europoslanec Farský.
Farský v debatě připomněl, že podle něj předchozí vlády udělaly z Česka „energetický skanzen“. Kritizoval, že za osm let vlády hnutí ANO se vůbec nerozvíjely obnovitelné zdroje energie a Česká republika je v tomto ohledu na chvostu.
Na to reagoval Filip Turek zvoláním „díkybohu!“ a rozvedl svůj postoj. Podle něj by se skutečným skanzenem stala Evropa v okamžiku, kdy by přestala používat fosilní paliva, ropné produkty a plyn v těžkém průmyslu. Připomněl, že česká vláda už podle něj řadu odvětví zlikvidovala, když se snažila vyhovět „zeleným agendám“, a zopakoval, že to odnesly především firmy.
Debata se postupně vyhrotila i kvůli vzájemnému skákání do řeči. Farský se snažil doložit, že evropský průmysl podle něj netrpí tak, jak tvrdí jeho kritici. V tu chvíli se ale ostře ohradil Turek, že Farský ignoruje čísla a že vládní politika ničí průmysl i domácnosti. „Jsou zde jednoduchá čísla, která vy úplně popíráte. Efektivně ničíte průmysl a chcete ničit i domácnosti,“ udeřil Turek na Farského.
Farský reagoval podrážděně a stěžoval si na neustálé skákání do řeči. Připomněl, že se to dělo i v minulých debatách. „Já už jsem v minulých pořadech říkal, jestli byste toho pána vedle mě někdy trochu vychovala, aby byl schopen vyslechnout jednu větu a aby neskákal do řeči, když se mu zrovna nelíbí odpověď,“ obrátil se Farský na moderátorku debaty Terezii Tománkovou.
Ta mu ale odvětila, že tu není od toho, aby politiky vychovávala, byť Turka během diskuse několikrát upozornila, aby nechal svého oponenta domluvit.
autor: Natálie Brožovská