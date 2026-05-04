Ministryně Schillerová: EET 2.0 proto jednodušší, spravedlivější a výrazně méně zatěžující

Vláda v pondělí 4. května 2026 schválila návrh zákona o evidenci tržeb a o změně některých dalších zákonů, tzv. projekt EET 2.0. Jde o jednu z priorit nejen této vlády, ale i ministryně financí Aleny Schillerové. Návrh přináší moderní podobu evidence tržeb, která bude jednodušší, srozumitelnější a výrazně méně zatěžující pro podnikatele.
Hlavním cílem návrhu je narovnat podnikatelské prostředí a zajistit férové podmínky pro všechny. Stát získá chybějící efektivní nástroj pro účinnou daňovou kontrolu, bez které mají dnes nepoctiví neoprávněnou konkurenční výhodu. Poplatníci, kteří své daňové povinnosti naopak řádně plní, jsou zase v konkurenční nevýhodě. Nový systém má tuto nerovnováhu odstranit a posílit důvěru v celý systém výběru daní.
„Plníme slib, který jsme dali podnikatelům i občanům. Od našeho prosincového nástupu do vlády, tedy za čtyři měsíce, jsme připravili a vydiskutovali kompletní a moderní návrh zákona, který reaguje na zkušenosti z minulosti i na dnešní digitální dobu. EET 2.0 proto bude jednodušší, spravedlivější a výrazně méně zatěžující,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová s tím, že návrh zákona vznikal ve spolupráci s podnikatelským sektorem a odbornou veřejností.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
V rámci připomínkového řízení vyjádřila podporu návrhu Hospodářská komora ČR, která sdružuje přes 16 000 malých, středních i velkých podniků, včetně živnostníků. Podle ní jde o krok správným směrem a modernizovaný systém evidence tržeb může přispět k omezení šedé ekonomiky, posílení férových podmínek mezi podnikateli i k důslednějšímu plnění daňových povinností. Oceňuje také to, že nový model odstraňuje hlavní nedostatky původního systému a současně snižuje administrativní zátěž.
Podobně se vyjádřily i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu. Návrh zákona byl přitom průběžně konzultován i s dalšími zástupci podnikatelského prostředí a odborné veřejnosti, například s Asociací restauratérů APRON, Asociací hotelů a restaurací ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komorou daňových poradců ČR a dalšími organizacemi.
Co všechno zákon přináší
Navrhovaná evidence tržeb přináší oproti minulosti zásadní zjednodušení. Fungovat bude pouze v jednom online režimu bez složitých variant a výjimek. Systém je postaven na moderních technologiích a má být technicky nenáročný i pro menší podnikatele. Evidence se bude vztahovat na tzv. kontaktní platby, tzn. ty realizované při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně, tedy zejména hotovost, platby kartou, QR platby a další běžné způsoby úhrady na místě. Naopak např. na platby realizované na dálku bez „fyzického osobního“ kontaktu prodávajícího se zákazníkem se evidence vztahovat nebude.
Výrazně se omezuje rozsah údajů, které budou podnikatelé odesílat – evidovat se budou jen základní informace o tržbě, nebude již potřeba evidovat např. částky DPH apod. Stejně jako u předchozí právní úpravy se nebude evidovat jakákoliv informace o konkrétním zboží, zákazníkovi nebo detailu plateb. Zároveň EET 2.0 nezavádí povinnost vystavit a tisknout účtenky, což snižuje náklady i administrativní zátěž podnikatelů oproti původní verzi.
Součástí systému je i takzvaný režim EET OFF. Ten je určen pro podnikatele v 1. pásmu paušální daně s ročními příjmy do 1 milionu Kč, kteří se mohou rozhodnout evidenci tržeb nevyužívat. Namísto toho zaplatí měsíčně paušální daň ve výši 1 500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tento model zohledňuje jejich minimální administrativní kapacity a zároveň zachovává férové podmínky vůči ostatním.
Evidence se zaměřuje především na tržby vznikající při osobním kontaktu se zákazníkem, kde je největší prostor pro obcházení pravidel. Pro nejmenší podnikatele s omezeným počtem transakcí stát nabídne bezplatnou aplikaci, aby nemuseli investovat do vlastních technických řešení.
Návrh pamatuje i na veřejně prospěšné poplatníky, jako jsou například spolky dobrovolných hasičů nebo neziskové organizace. Typické komunitní akce, jako např. ples, zábava nebo slavnost, které jsou součástí jejich hlavní činnosti, zůstanou mimo režim EET. I pro drobné podnikání spolků a jiných neziskových subjektů je připravena výjimka tak, aby nekomplikovala spolkům život.
Součástí návrhu jsou i významné změny v daňové oblasti. „Naší filozofií je díky řádnému výběru daní umožnit jejich spravedlivější nastavení a hlavně nezvyšování. V souvislosti s EET 2.0 proto vracíme dříve zrušené úlevy, například slevu na studenta nebo školkovné. Dochází také ke snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 %, což velmi uleví v posledních letech výrazně zkoušenému sektoru gastronomie. Zaměstnancům v gastru zase osvobodíme dobrovolné spropitné od daní a pojistných, díky čemuž budou mít vyšší oficiální mzdu a otevře se jim cesta například k hypotéce nebo úvěru,“ vysvětluje ministryně.
Významnou změnou je také úprava zaměstnaneckých benefitů – volnočasových i vybraných zdravotních. Cílem je podpořit motivaci zaměstnanců, jejich zdraví i sladění pracovního a rodinného života, a zároveň zamezit zneužívání systému. U zdravotních benefitů se počítá, že nehrazené screeningy (například u kardiovaskulárních rizik nebo onkologických screeningů nad rámec veřejného zdravotního pojištění) a nadstandardní preventivní prohlídky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, budou vyjmuty ze stávajícího limitu cca 50 tisíc korun. Přesný seznam ale bude předmětem dalších jednání mezi ministerstvy financí a zdravotnictví.
Po projednání vládou návrh zamíří do Poslanecké sněmovny a následně do Senátu. Cílem je, aby nový systém začal od 1.1.2027 fungovat v moderní podobě, která bude odpovídat dnešní době i potřebám podnikatelů a státu. V lednu 2027 počítá Ministerstvo financí se zkušebním režimem.
Harmonogram přípravných prací:
Na technickém řešení projektu EET 2.0 pracuje Finanční správa a současně probíhají přípravné práce související s jeho spuštěním. Vzhledem k tomu, že veřejnost, poplatníky i dodavatele pokladních systémů zajímá zejména návaznost dalších kroků a jejich časový rámec, finanční správa průběžně komunikuje plánovaný postup projektu. S veřejností sdílí také předpokládaný harmonogram projektu z pohledu technického řešení:
- v polovině června 2026 budou zveřejněny technické pokyny k EET pro vývojáře pokladních systémů,
- od 1. července 2026 bude zpřístupněno testovací prostředí pro vývojáře pokladních systémů,
- od 1. listopadu 2026 budou dostupné funkce EET 2.0 v prostředí DIS+ včetně možnosti generování certifikátů,
- od 1. prosince 2026 bude spuštěna aplikace MOJE EET,
- od 1. ledna 2027 bude zahájen běžný provoz systému EET 2.0, v tomto měsíci se počítá se zkušebním režimem projektu.
Na webu finanční správy je také k dispozici databáze dotazů k projektu EET 2.0 (ZDE), která poskytuje praktický zdroj informací. Dotazy kladené veřejností jsou průběžně doplňovány a databáze je zároveň aktualizována, ať už v rámci přípravy zákona nebo i nadále podle vývoje legislativního procesu.
