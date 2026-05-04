Kult lampasáků. Macinka podle mnohých opět trefil

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové komentoval spornou cestu prezidenta Petra Pavla na summit NATO do Ankary. Uvedl, že nejde o žádnou „pomstu“ a zároveň situaci zlehčil výrokem, že nejde o „žádné vojenské cvičení lampasáků v záloze“.
Podle politického komentátora Petra Holce se Macinka evidentně „trefil“.
„I proto teď slyšíme tolik fňukání potrefených,“ píše Holec ve svém komentáři na webu Opinio.cz.
Holec podobně jako Macinka zastává názor, že by se prezident Pavel summitu NATO účastnit nemusel. Pavlovo jednání podle něj neodpovídá roli hlavy státu a připomíná spíše politické vystupování opozičního lídra. Holec z toho usuzuje, že si za to, že nepojede do Ankary, prezident může sám.
„Pro Česko by bylo velké štěstí, kdyby Pavel opravdu byl jen lampasák v záloze. Bohužel je prezident v nezáloze a že to denně na vlastní kůži fakt žijeme!“ míní Holec, který rovněž oceňuje schopnost ministra Macinky používat ironické, ne vulgární výpady.
Holec tvrdí, že silné a rozhořčené reakce kritizovaných podle něj potvrzují, že Macinkova slova byla přesná.
„A postižení samozřejmě zoufale řvou, což je vždycky nejlepší potvrzení trefy! Macinka totiž nerýpl jen do Pavla a NATO; rýpl do toho, že téměř čtyřicet let po pádu komunistické totality znovu sedí na Hradě její někdejší prominent,“ píše Holec.
V komentáři pak zpochybňuje i prezidentovy motivace pro účast na summitu a jeho přínos pro zájmy České republiky. Spíše než Česko by totiž prezident v Ankaře zastupoval zájmy amerických zbrojařů.
Kult lampasáctví. Václav Havel a herec Vetchý v maskáčích
Expert Motoristů na zahraniční politiku a bývalý europoslanec Jan Zahradil zas z reakcí veřejnosti na Macinkova slova vyvodil, že ve veřejném diskurzu bují „kult lampasáctví“. Ten se v Česku podle Zahradila naplno rozjel až po vypuknutí války na Ukrajině, ale existoval již předtím.
Vzápětí Zahradil v komentáři na svém facebookovém profilu vysvětluje, co je podstatou onoho kultu. Podle něj jde o přesvědčení, že lidé ze silových složek státu, jako je armáda či zpravodajské služby, mají lepší přehled o mezinárodním dění a rizicích než politici, a jsou proto vnímáni jako kompetentnější než demokraticky zvolení zástupci. Podle Zahradila je to v podstatě dotažení nepolitické politiky Václava Havla, věřící, že „odborník“ bude kompetentnější než politik s mandátem od voličů.
„O názorech „lampasáků“ se vůbec nepřipouští jakákoliv diskuse, ty se berou jako zjevená pravda a politici mají jedinou povinnost: těmto názorům bez výhrady naslouchat, řídit se jimi a uvádět do praxe z nich vzešlé návrhy řešení,“ vysvětluje Zahradil a dodává, že pokud lidé takto nečiní, tak jsou označováni za tzv. užitečné idioty nepřátelských režimů.
Zahradil dále tvrdí, že tento „kult“ je podle něj rozšířený mezi opozicí, částí médií i aktivisty z neziskového sektoru. „Nechtěnou komičnost tomu všemu propůjčuje fakt, že mnozí členové zmíněného kultu podnikali vše možné, jen aby se povinné vojně vyhnuli,“ píše Zahradil.
Dnes si jsou hrdiny a idoly onoho kultu prezident i představitelé armády včetně náčelníka generálního štábu Karla Řehky, plukovníka Otakara Foltýna, ale i herce v maskáčích Ondřeje Vetchého.
Zahradil ve svém komentáři rovněž nepřímo odkazuje na knihu 1984 od George Orwella v souvislosti s „newspeakem“. Podle něj je dnešní veřejná debata částečně „militarizovaná“ a zaplněná módními výrazy jako hybridní válka, odolnost společnosti nebo boj s dezinformacemi.
„Lampasácký newspeak,“ říká Zahradil.
Zahradil zdůrazňuje, že „lampasáci“ jsou pouze státní zaměstnanci podřízení demokraticky zvolené politické reprezentaci, nikoli její nadřízení. Politici podle něj mají právo jejich doporučení přijmout nebo odmítnout.
„Určitě by však měli mít na zřeteli, že ‚lampasácký‘ pohled na realitu je v mnoha ohledech velmi specifický, leckdy pokrývá jen jednu výseč či jednu dimenzi celé aktuální situace a může být i obětí profesionálně (či expertně, chcete-li) zkresleného způsobu myšlení,“ píše Zahradil s tím, že mít jiný názor než ‚lampasák‘ neznamená, že je dotyčný obětí nepřátelské vlivové operace.
