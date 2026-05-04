Průzkum z Prahy: Velký návrat STAN i překvapení z Přísahy

04.05.2026 21:03 | Zprávy
autor: Jan Novotný

Aktuální průzkum volebních preferencí pro hlavní město Prahu, realizovaný agenturou Phoenix Research na přelomu dubna a května, potvrzuje dominantní postavení koalice SPOLU. Ta zahájila kampaň dne 1. května ve složení ODS a TOP 09. Doplnění o KDU-ČSL je předmětem debat.

Popisek: Volební preference duben 2026, Praha

SPOLU se ziskem 24,6 procenta hlasů nadále zůstává nejsilnějším politickým subjektem v metropoli a udržuje si značný odstup od svých konkurentů. Výsledek naznačuje, že pravostředoví voliči v Praze i nadále preferují širokou koalici jako stabilizační prvek na magistrátu, což hnutí poskytuje silný mandát pro případná povolební vyjednávání.

Za vedoucí koalicí se odehrává velmi vyrovnaný souboj o druhou příčku, ve kterém figurují v těsném rozestupu hned tři subjekty.

Stříbrnou pozici momentálně drží Piráti s teoretickým ziskem 16,6 procenta, ovšem v těsném závěsu za nimi se nachází hnutí STAN s 15,9 procenta a opoziční ANO s 15,1 procenta.

Zejména Starostové si oproti roku 2022 výrazně polepšili. Tehdy dosáhli volebního výsledku 7,8 procenta, což jim přineslo pět zastupitelů. Rozdíly mezi těmito stranami se však pohybují v rámci statistické chyby. To predikuje kampaň, ve které bude o konečném pořadí rozhodovat mobilizace voličů v posledních týdnech před říjnovými komunálními volbami.

Do pražského zastupitelstva by se podle aktuálních dat probojovala také další dvě uskupení, která překonala povinnou pětiprocentní hranici. Hnutí Praha sobě si drží základnu se ziskem 6,3 procenta, zatímco Motoristé oslovují 6,1 procenta respondentů. Úspěch Motoristů potvrzuje trvající poptávku části pražské veřejnosti po specifických tématech spojených s dopravou a dopravní infrastrukturou.

Naopak před branami magistrátu by v současné chvíli zůstala SPD (zisk 3,1 procenta).

Mizivý výsledek zaznamenala KDU-ČSL, která by při samostatné kandidatuře získala pouze 2,2 procenta hlasů.

Průzkum, kterého se zúčastnilo 840 respondentů, vykresluje Prahu jako specifický volební region, kde liberálně-konzervativní proudy výrazně dominují nad protestními a národoveckými hlasy.

