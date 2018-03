Vedení Seniorů ČR jednalo s hejtmany

Prezident MUDr. Vladimír Dryml a viceprezidenti Olga Jandová a Miloslav Mrština mohli na jednání seznámit hejtmany v čele s hejtmankou Janou Vildumetzovou s aktuální informací o vystoupení největší seniorské organizace Senioři ČR z Rady seniorů ČR. Jako důvody byly uvedeny dlouhodobé neshody, rozdílnost názorů a hlavně nespolupráce se Seniory ČR, z.s.

Hejtmani byli také seznámeni s plánovanými celostátními akcemi a projekty, které pro důchodce v letošním roce Senioři ČR, z.s. organizují.

V současné době běží petice za zrušení koncesionářských poplatků pro seniory nad 65 let, jednání s ministerstvem zdravotnictví na zavedení plošných jednotných doplatků za léky. Připravuje se spuštění chytré karty „ID Senior“, společného projektu s BESIP zaměřenou na bezpečnost a v létě si naši senioři mohou zasportovat na Mezinárodních sportovních hrách organizovaných ke 100. výročí založení samostatného Československého státu.

Všechny tyto aktivity byly hejtmany pozitivně vnímány a vznikla dohoda o vzájemné podpoře při jednáních za hájení oprávněných zájmů a požadavku důchodců, humanitární pomoc starším občanům a jejich společensko-kulturní vyžití. To vše by mělo zastřešit memorandum, které by Senioři ČR, z.s. v nejbližších dnech podepsali nejen tedy s Asociací krajů, ale také se Svazem měst a obcí.

autor: Tisková zpráva