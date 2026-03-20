Vězeňská služba: Beseda s diplomatem a cestovatelem Zdeňkem Lyčkou

Zdeněk Lyčka, po přivítání ředitelkou věznice Lenkou Smutnou, posluchačům přiblížil jednu ze svých mnoha výprav, a to splutí druhé nejdelší evropské řeky Dunaje. Na svém kajaku odpádloval ve dvou etapách více než 2800 kilometrů od pramene Dunaje v bavorském městě Donaueschingen v Černém lese až po jeho ústí v Černém moři. Projel deseti evropskými zeměmi a čtyřmi hlavními městy – Vídní, Bratislavou, Budapeští a Bělehradem. Své putování zakončil přeplutím Černého moře z Ukrajiny do Rumunska. Poutavé vyprávění o samotné plavbě, přírodě, historii i inspirativních setkání ze svých cest doplnil prezentací a krásnými fotografiemi. Beseda se neobešla ani bez zvídavých dotazů, ale ani bez příslibu dalšího možného poutavého vyprávění na téma „Na lyžích napříč Grónskem“.
Zdeněk Lyčka studoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a později i Karlovu univerzitu. Před roke 1989 pracoval jako programátor, od roku 1990 působil na ministerstvu zahraničních věcí. Později působil na českém velvyslanectví v Kodani a byl rovněž českým velvyslancem v Dánsku . Rovněž byl ředitelem českého centra ve Stockholmu a věnoval se překládům severské a angloamerické literatury. Spolu se svou manželkou Violou Somogyi přeložil grónské mýty a pověsti od Knuda Rasmussena. Roku 2011 přešel se třemi Dány na lyžích Grónsko. Z této cesty publikoval knihu Na lyžích napříč Grónskem. Později vydal další knihu nazvanou Na kajaku z Prahy do Severního moře.
