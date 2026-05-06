Rajchl (PRO): Opravdu chceme dál tuhle propagandistickou skupinku platit z našich daní?

Česká televize odmítla mou účast v pořadu Události, komentáře na téma sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, a to i přes opakované navržení mé účasti ze strany tiskového oddělení SPD.
Naše veřejnoprávní médium, jehož zákonnou povinností je nabídnout svým divákům všechny hlasy názorového politického spektra, se ze všech sil snaží neumožnit mé vystoupení v debatě, která se týká tématu, jemuž se dlouhodobě věnuji.
Raději prý sestavu diskutujících přeobsadí tak, že místo zástupce klubu SPD, jenž usnesení navrhl, pozvou zástupce hnutí ANO.
Bojí se mých argumentů. Nechtějí, aby zazněla pravda o tom, co je Sudetoněmecký landsmanšaft zač. Jiný člen klubu SPD by nevadil, ale Rajchl ano.
Opravdu si chceme dál tuhle propagandistickou skupinku aktivistických redaktorů platit z našich daní? Já nikoliv.
JUDr. Jindřich Rajchl
