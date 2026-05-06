Rajchl (PRO): Opravdu chceme dál tuhle propagandistickou skupinku platit z našich daní?

07.05.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odmítnutí účasti v pořadu Události, komentáře na téma sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Rajchl (PRO): Opravdu chceme dál tuhle propagandistickou skupinku platit z našich daní?
Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Česká televize odmítla mou účast v pořadu Události, komentáře na téma sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, a to i přes opakované navržení mé účasti ze strany tiskového oddělení SPD.

Naše veřejnoprávní médium, jehož zákonnou povinností je nabídnout svým divákům všechny hlasy názorového politického spektra, se ze všech sil snaží neumožnit mé vystoupení v debatě, která se týká tématu, jemuž se dlouhodobě věnuji.

Raději prý sestavu diskutujících přeobsadí tak, že místo zástupce klubu SPD, jenž usnesení navrhl, pozvou zástupce hnutí ANO.

Bojí se mých argumentů. Nechtějí, aby zazněla pravda o tom, co je Sudetoněmecký landsmanšaft zač. Jiný člen klubu SPD by nevadil, ale Rajchl ano.

Opravdu si chceme dál tuhle propagandistickou skupinku aktivistických redaktorů platit z našich daní? Já nikoliv.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Přesně takto se chovají kolaboranti
Rajchl (PRO): Ať nám ty solární barony nenahradí baroni větrní
Rajchl (PRO): Ne, Blyštivý Péťo, já Putina nikdy nepodporoval
Rajchl předběhl lidovce i TOP 09

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Česká televize , ČT , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vadí vám vybírání "vhodných" účastníků do diskusních programů České televize?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Sjezd sudetských Němců

Dobrý den pane Jurečko. Mě se ten váš článek ohledně sjezdu sudetských Němců v Brně líbil. Ale vy si myslíte, že přinese nějaké smíření, když se koná na protest řady lidí? Nebylo by vhodnější pro smíření volit jinou cestu? Takhle si říkám, jestli nebude sjezd spíš kontraproduktivní?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Opravdu chceme dál tuhle propagandistickou skupinku platit z našich daní?

9:15 Rajchl (PRO): Opravdu chceme dál tuhle propagandistickou skupinku platit z našich daní?

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odmítnutí účasti v pořadu Události, komentáře na tém…