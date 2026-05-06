Fořt (SPD): EET v praxi - pohled provozovatele restaurace z centra Prahy

Článek byl převzat z Profilu Jiří Fořt, Dis - EET v praxi: pohled provozovatele restaurace z centra Prahy
EET v gastronomii znovu rozděluje podnikatele, ale já to jako provozovatel restaurace v centru Prahy vidím jasně pro nás to problém není. Zhruba 95 % hostů jsou turisté a ti dnes platí téměř výhradně kartou. Evidence tržeb tak u nás běží automaticky a nijak nás neomezuje.
Nové nastavení EET dává navíc větší smysl než dřív. Evidují se jen základní údaje: částka, čas a místo. Odpadá povinnost vydávat účtenku a malí podnikatelé mají mít software zdarma. Tohle je konečně reálný přístup, ne zbytečná byrokracie.
Za důležité považuji hlavně změnu kolem spropitného. To má být nově osvobozeno od zdanění do výše 7 % tržeb. Za mě správně. Konečně se narovnají podmínky lidem v gastronomii číšníkům, servírkám i barmanům. Jejich příjmy budou oficiální a lépe doložitelné, což jim reálně pomůže třeba při žádosti o hypotéku.
Často slyším kritiku od podniků, které neberou karty. Upřímně v centru Prahy si tím sami škodí. Host dnes očekává komfort. Když nemůže zaplatit kartou, jde jinam.
A pak jsou tu podniky, které to řeší bankomaty uvnitř. To nepůsobí dobře a hlavně tyto bankomaty mají často vysoké poplatky. Ve výsledku na to doplácí zákazník a odnáší si špatný dojem z celého podniku.
Za mě je to jednoduché. Kdo se přizpůsobí době, nemá problém. Kdo ne, připravuje se o tržby i zákazníky. Transparentní a moderní podnikání je dnes standard, ne překážka.
Jiří Fořt, Dis
