„Zničili jste vztahy s Německem.“ Pláč kvůli odpůrcům sudetského sjezdu

07.05.2026 8:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Gratuluju, ANO to dokázalo, za den zničilo vztahy s Německem.“ Brněnský aktivista Matěj Hollan se tvrdě obul do Babišovy vlády. Kritickými slovy nešetřili ani poslanci bavorského zemského parlamentu. Platí to i o poslancích Alternativy pro Německo (AfD). Ani jim se nelíbí návrh usnesení, s nímž do českého parlamentu přišla skupina poslanců v čele s Jindřichem Rajchlem, poslancem za SPD a předsedou strany PRO.

Foto: Matěj Ondřej Havel, FB
Popisek: Matěj Ondřej Havel (vpravo) a Bernd Posselt

Brněnský aktivista Matěj Hollan, jinak také bývalý náměstek primátora, ostře vyčinil vládě Andreje Babiše.

„Gratuluju, ANO to dokázalo, za den zničilo vztahy s Německem. Naprostá noční můra se stala realitou. Absolutně idiotské včerejší rozhodnutí hnutí ANO, že se připojí k nenávistnému běsnění SPD vůči Německu, už má své plody,“ nešetřil kritikou Hollan.

Klaus Holetschek, šéf bavorské poslanecké skupiny CSU, prohlásil, že současná česká vládní koalice vysílá „špatný signál, pokud jde o česko-německé vztahy“.

Rozladěna je i Alternativa pro Německo (AfD), o které se v jiných situacích předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v minulosti vyjadřoval jako o partnerech vhodných k jednání.

„Výslovně litujeme tohoto postoje,“ řekl zemský předseda AfD Stephan Protschka.

Schůzka v Brně by podle jeho názoru měla být důležitým znamením sblížení. Benešovy dekrety je třeba „opustit“. Jasně prohlásil: „Historické příčiny spočívají v nacistické vyhlazovací válce a zločinech spáchaných Německem.“

Nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt hovoří o „absolutním pokrytectví“ v souvislosti s českou SPD a německou AfD, které spolupracují v Evropském parlamentu: „Pravicoví extremisté drží spolu, pokud jde o to, aby byli proti Evropě a proti porozumění.“

Podle Posselta se sudetským Němcům v České republice dostává velké podpory pro jejich setkání v Brně. K němu „samozřejmě“ dojde. „Nikdo nečekal, že to bude procházka růžovým sadem,“ řekl Posselt BR24.

Ministryně sociálních věcí Ulrike Scharf (CSU) je podle svého ministerstva odhodlána do Brna přijet.

Bavorský poslanec Gerhard Hopp vyzval české poslance, aby usnesení z dílny SPD odmítli, protože každá mince má dvě strany, a i Češi by měli myslet na to, že Bavorsko je důležitým ekonomickým partnerem Česka.

„Říci ‚NE‘ k návrhu (české SPD) by byl jasný signál pozice v EU, že se učíme z historie a že se díváme dopředu,“ prohlásil Gerhard Hopp.

Na poslancova slova na sociální síti X upozornil mnichovský publicista Pavel Novotny.

 

 

„Sudetoněmecký krajanský spolek je striktně antifašistický. Právě proto, za co byli jejich otcové, dědové a pradědové spoluzodpovědní. Všichni to ví. Ale ANO tady naskočilo na vlnu nenávisti SPD a rámuje sudetské Němce jako revanšisty a neonacisty. Je to obrovský diplomatický skandál a naprostá ztráta soudnosti, která nás vyjde sakra draho,“ varoval Matěj Hollan.

„Musíme to tak zachránit sami a navzdory vládě zde naše německé krajany uvítat tak, aby si nepřipadali, že přijeli do země kypící nenávistí k lidem, kteří se provinili tím, že mluví německy,“ dodal posléze.

Matěj Hollan promlouvá

To, že si jsou Němci své odpovědnosti za rozpoutání druhé světové války vědomi, ukázal i německý velvyslanec v Praze Peter Reuss, který se vyjádřil 15. března u příležitosti 87. výročí vzniku nacistického Protektorátu Čechy a Morava.

„Před 87 lety začala nacistická okupace Čech, Moravy a Slezska. My Němci jsme si válečných zločinů vědomi a přijímáme za ně naši odpovědnost. Poučme se z minulosti! ‚Nikdy více‘ je naším mottem. A to platí dnes zejména pro naši podporu Ukrajině,“ uvedl Reuss na sociální síti X.

 

 

