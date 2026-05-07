„Zničili jste vztahy s Německem.“ Pláč kvůli odpůrcům sudetského sjezdu

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
„Gratuluju, ANO to dokázalo, za den zničilo vztahy s Německem. Naprostá noční můra se stala realitou. Absolutně idiotské včerejší rozhodnutí hnutí ANO, že se připojí k nenávistnému běsnění SPD vůči Německu, už má své plody,“ nešetřil kritikou Hollan.
Poukázal na článek serveru BR24, který přináší zprávy nejen z Bavorska. Server uveřejnil i článek, z něhož je patrné, že je německá strana rozladěná z toho, co koalice ANO, SPD a Motoristů předvádí. Především jde o usnesení, které se ve Sněmovně probíralo mnoho hodin a kde se ANO, SPD a Motoristé snažili dát najevo svůj ostrý nesouhlas s pořádáním setkání potomků sudetských Němců v Brně, zatímco např. předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda vládní koalici připomínal, že válka skončila před více než 80 lety a není třeba přilévat olej do ohně a rozdmýchávat nenávist.
Klaus Holetschek, šéf bavorské poslanecké skupiny CSU, prohlásil, že současná česká vládní koalice vysílá „špatný signál, pokud jde o česko-německé vztahy“.
Rozladěna je i Alternativa pro Německo (AfD), o které se v jiných situacích předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v minulosti vyjadřoval jako o partnerech vhodných k jednání.
Tomio Okamura
„Výslovně litujeme tohoto postoje,“ řekl zemský předseda AfD Stephan Protschka.
Schůzka v Brně by podle jeho názoru měla být důležitým znamením sblížení. Benešovy dekrety je třeba „opustit“. Jasně prohlásil: „Historické příčiny spočívají v nacistické vyhlazovací válce a zločinech spáchaných Německem.“
Nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt hovoří o „absolutním pokrytectví“ v souvislosti s českou SPD a německou AfD, které spolupracují v Evropském parlamentu: „Pravicoví extremisté drží spolu, pokud jde o to, aby byli proti Evropě a proti porozumění.“
Podle Posselta se sudetským Němcům v České republice dostává velké podpory pro jejich setkání v Brně. K němu „samozřejmě“ dojde. „Nikdo nečekal, že to bude procházka růžovým sadem,“ řekl Posselt BR24.
Bavorský poslanec Gerhard Hopp vyzval české poslance, aby usnesení z dílny SPD odmítli, protože každá mince má dvě strany, a i Češi by měli myslet na to, že Bavorsko je důležitým ekonomickým partnerem Česka.
„Říci ‚NE‘ k návrhu (české SPD) by byl jasný signál pozice v EU, že se učíme z historie a že se díváme dopředu,“ prohlásil Gerhard Hopp.
Na poslancova slova na sociální síti X upozornil mnichovský publicista Pavel Novotny.
3/3— Pavel Novotny Journalist München (@MSN_Munich_News) May 6, 2026
Hopp vyzval poslance aby hlasovali proti návrhu v parlamentě.
„Musíme to tak zachránit sami a navzdory vládě zde naše německé krajany uvítat tak, aby si nepřipadali, že přijeli do země kypící nenávistí k lidem, kteří se provinili tím, že mluví německy,“ dodal posléze.
„Před 87 lety začala nacistická okupace Čech, Moravy a Slezska. My Němci jsme si válečných zločinů vědomi a přijímáme za ně naši odpovědnost. Poučme se z minulosti! ‚Nikdy více‘ je naším mottem. A to platí dnes zejména pro naši podporu Ukrajině,“ uvedl Reuss na sociální síti X.
