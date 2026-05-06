Povodí Moravy: Rekonstrukce vodní nádrže Šišma poškozené dvousetletou povodní

Jedná se o první zahájenou stavbu oprav povodňových škod z celkem pěti připravených projektů oprav. Rekonstrukce nádrže včetně odtěžení nánosů a opravy toku pod vodním dílem potrvají rok a vyžádají si finanční náklady ve výši 23,3 mil. Kč.
V závěru června 2024 zasáhla sedm obcí na Přerovsku extrémní přívalová povodeň, která místy odpovídala až dvousetleté povodni (Q200). V obci Šišma došlo k přelití hráze malé vodní nádrže Šišma na bezejmenném přítoku Šišemky, k poškození vzdušní strany hráze i bezpečnostních objektů a zanešení nádrže přívaly bahna. Povodí Moravy provedlo bezprostředně po povodni zabezpečovací práce na nádrži i zasažených vodních tocích a následně připravilo pět projektů oprav povodňových škod.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
„V letošním roce zahájíme stavební práce na všech pěti poškozených úsecích toků. První, aktuálně zahájenou stavbou, je rekonstrukce vodní nádrže Šišma a opravy navazujícího úseku toku. Připraveny jsou také opravy škod na toku Šišemka v obcích Šišma a Hradčany, které z důvodu ochrany živočichů zahájíme začátkem září. Pro opravu koryta toku Libuška v obcích Hlinsko a Oldřichov a toku Šišemka v obcích Kladníky a Lhota nyní probíhá povolovací řízení. Dokončení stavebních prací ale i zde předpokládáme do konce tohoto roku,“ říká generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
Rekonstrukce malé vodní nádrže Šišma zahrnuje opravu a stabilizaci tělesa hráze včetně obnovy konstrukcí bezpečnostního přelivu a spodní výpusti, odtěžení sedimentů ze dna nádrže, obnovu sedimentační nádrže na přítoku a také obnovení průtočné kapacity a opravu poškozeného opevnění koryta pod vodním dílem. „Provedené úpravy zvýší bezpečnost vodního díla při převádění povodňových průtoků, a to až do výše dvousetleté povodně,“ uzavírá Fína.
Stavební práce potrvají do poloviny května 2027. Celkové finanční náklady ve výši 23,3 mil. Kč jsou částečně hrazeny z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích“, a to v předpokládané výši 16,33 mil. Kč.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku