Vězeňská služba: Návštěva hejtmana Netolického ve Věznici Pardubice

S jejich průběhem, výsledky i naplňováním memoranda o spolupráci mezi krajem a Vězeňskou službou ČR se během návštěvy ve věznici navzájem informovali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. Tomáš Hůlka.
Program Tichý oddíl je zaměřen na sebepoznání, odpuštění a změnu životních postojů odsouzených. Vychází z projektu Retreat house, se kterým se zástupci Vězeňské služby seznámili v loňském roce v Norsku, mimo jiné ve věznici v Haldenu. Hlavním cílem programu je snížení recidivy odsouzených. V rámci jeho realizace došlo k adaptaci jednoho z bloků Věznice Pardubice, kde vznikly jednolůžkové pokoje a odpovídající zázemí pro účastníky programu.
Dalším realizovaným projektem je mentoringový program, který představuje komplexní podporu osob připravujících se na propuštění. Odsouzení ve spolupráci s mentorem řeší klíčové oblasti, jako jsou bydlení, zaměstnání, finanční situace či mezilidské vztahy, s cílem usnadnit jejich návrat do společnosti. Již první zkušenosti ukazují, že u účastníků programu dochází k výraznému snížení recidivy.
Součástí jednání ve Věznici Pardubice byla také spolupráce s krajskými organizacemi v oblasti extramurálních aktivit. Na základě memoranda podepsaného v loňském roce se odsouzené osoby zapojují například do údržby veřejných prostranství, pomocných a úklidových prací či drobných oprav. Tyto aktivity přispívají jak k rozvoji regionu, tak k pracovní a sociální rehabilitaci odsouzených.
„Velmi mě těší, že spolupráce s Pardubickým krajem má konkrétní obsah a že jsme s panem hejtmanem mluvili nejen o tom, co se již uskutečnilo, ale také o tom, jak bychom mohli spolupráci dále rozšířit. Stejným způsobem bychom chtěli nastavit spolupráci i v ostatních krajích,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby ČR Tomáš Hůlka.
Věznice Pardubice byla založena v roce 1891. Je profilována jako věznice s ostrahou pro nízký, střední a vysoký stupeň. Ubytovací kapacita věznice je 655 míst pro odsouzené muže.
