Holec: Extremista jménem Havel. A šílený plukovník Foltýn

Brno se tento víkend stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Komentátor Petr Holec se k němu ostře vyjádřil v souvislosti s opozicí a kritizuje především to, že podle něj je provokace v podobě brněnského sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu zaobalována do slov o „smíření“.
Česká opozice podle jeho slov konečně našla společného lídra v šéfovi německého landsmanšaftu Berndu Posseltovi. Zároveň ale dodává, že Posseltovo pojetí smíření se zvrhlo v nenávist a přepisování tragické česko-německé historie.
Podle Holce platí, že pokud někdo do Česka přiváží sjezd potomků těch, z nichž většina Česko „jménem nacismu nadšeně rozbila“, a zároveň odmítá Benešovy dekrety, „může se smiřovat leda tak s Hitlerem“.
Následně obrací pozornost zpět k domácí opozici. I ona dluží Čechům „smíření“ – především za nenávist, strach a „obludné totalitářství“, které do české společnosti vrátila, říká Holec. K tomu dodává ostrou formulaci: „Samozřejmě že mluvím o všech těch ‚sviních‘ a ‚kolaborantech‘ šíleného plukovníka Foltýna, mluvčího Fialova režimu,“ dodává v komentáři na svém webu s tím, že tehdejší vládní představitelé své oponenty delegitimizovali jako extremisty a antisystémové síly.
A pokud jde o extremismus jako příklad uvádí vystupování předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla: „Pusťte si televizi a budete mít velkou šanci, že tam uvidíte chlapeckého šéfa dvouprocentní TOP 09 Matěje Ondřeje Havla, který teď jede turné. Hlavně sám se sebou, protože jeho strana už nemá žádné voliče,“ píše Holec a ironicky dodává: „Tomu říkám extremismus par excellence.“
Opozice by se podle Holce měla omluvit také za hospodářský propad, který způsobila svou neschopností vládnout. Připomíná extrémní inflaci, propad příjmů i drahé energie. Pozastavuje se také nad tím, že Petr Fiala podle nyní dál vyhrocuje situaci, když ve spřízněných médiích prohlašuje, že Češi začínají zpětně oceňovat jeho „režim“.
I na českou opozici podle něj nakonec zbývá „pravé posseltovské smíření“ – tedy oživování a pokračování nenávisti.
