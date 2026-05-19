Dostál (Stačilo!): Europarlament - příběhy z natáčení

19.05.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k udělování Evropských řádů za zásluhy

Dostál (Stačilo!): Europarlament - příběhy z natáčení
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Evropský řád za zásluhy obdrželi mj. Zelenský (odstřel NordStreamu) a Merkelová (migrační krize u našich západních sousedů). Někdo z těch, kdo udělují ceny, asi fakt nemá rád Německo...

Podle řádů europoslanci nemají právo na slovo, pokud se koná takováto ceremonie. Takže europoslanec, který nesouhlasí s některými oceněnými, protože si myslí, že škodili, případně že to jsou korupčníci, má na výběr buď

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3718 lidí

  1. sedět a netleskat, nebo
  2. vyjádřit svůj názor neúčastí.

Protože to tentokrát udělala skoro polovina sálu, nasázeli tam ty euroúředníky.

Což je mimochodem špatně, protože vstup do sálu se hlídá a nemůžou tam za námi dokonce ani naši vlastní asistenti, takže když nám potřebují přinést nějaký dokument, musíme my vyjít mimo sál. Co tam nyní, na našich místech, dělalo stádo ne-poslanců úředníků, to je dobrá otázka (možná tam ani nebyli moc dobrovolně, holt zaměstnanec si nevybírá...)

Europoslanec sice může dávat otázky na plénu jiným europoslancům, avšak bohužel ne komisařům, a také ne různým "celebritám", které si tam předsedkyně pozve (typu Zelenského, Umerova či různých podivínů a regime-changerů). Takže pokud nesouhlasí, může na jejich exposé buď nepřijít, nebo hlučet (za což jsou od určité míry tresty a postihy).

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Šachmat v Íránu. Amerika prohrála válku
Dostál (Stačilo!): Pusté pokrytectví editora ze Seznamu
Dostál (Stačilo!): Je na čase najít si lepší partnery
Dostál (Stačilo): Leyenová? Ani slovo o válečných zločinech Izraele

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Dostál , EP , ocenění , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má udělování řádů a vyznamenání Evropské unie smysl?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

VPN

Dobrý den pane Krutílku, nemáte jako já dojem, že regulace VPN jen potvrzuje, že Brusel chce prostě vermomocí zasahovat do soukromí lidí a šmírovat nás? To už je opravdu jak někde v Číně nebo Rusku.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Intimní sebedůvěra s rostoucím věkem naopak vzrůstáIntimní sebedůvěra s rostoucím věkem naopak vzrůstá K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Chládek (ODS): Proč už nebudu předseda Mladé ODS

20:07 Chládek (ODS): Proč už nebudu předseda Mladé ODS

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o důvodech odchodu z vedení mládežnické organizace s…