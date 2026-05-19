Dostál (Stačilo!): Europarlament - příběhy z natáčení

Evropský řád za zásluhy obdrželi mj. Zelenský (odstřel NordStreamu) a Merkelová (migrační krize u našich západních sousedů). Někdo z těch, kdo udělují ceny, asi fakt nemá rád Německo...
Podle řádů europoslanci nemají právo na slovo, pokud se koná takováto ceremonie. Takže europoslanec, který nesouhlasí s některými oceněnými, protože si myslí, že škodili, případně že to jsou korupčníci, má na výběr buď
- sedět a netleskat, nebo
- vyjádřit svůj názor neúčastí.
Protože to tentokrát udělala skoro polovina sálu, nasázeli tam ty euroúředníky.
Což je mimochodem špatně, protože vstup do sálu se hlídá a nemůžou tam za námi dokonce ani naši vlastní asistenti, takže když nám potřebují přinést nějaký dokument, musíme my vyjít mimo sál. Co tam nyní, na našich místech, dělalo stádo ne-poslanců úředníků, to je dobrá otázka (možná tam ani nebyli moc dobrovolně, holt zaměstnanec si nevybírá...)
Europoslanec sice může dávat otázky na plénu jiným europoslancům, avšak bohužel ne komisařům, a také ne různým "celebritám", které si tam předsedkyně pozve (typu Zelenského, Umerova či různých podivínů a regime-changerů). Takže pokud nesouhlasí, může na jejich exposé buď nepřijít, nebo hlučet (za což jsou od určité míry tresty a postihy).
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
