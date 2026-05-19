Majerová (Trikolora): Petr Pavel už překonává sám sebe

Do nedávna jsem si myslela, že níž, než co předvedl po sněmovních volbách, už klesnout nemůže. Evidentně může a daleko hlouběji. Vlastně už přemýšlím, kde má své morální dno, pokud vůbec nějakou morálku má.
Prezident republiky, který dává záštitu sjezdu Landsmanšaftu, je nekonečná ostuda a plivnutí do obličeje nám všem, jejichž předci trpěli v důsledku nacistické zvůle a teroru! V roce 2028 musíme napnout všechny síly, abychom tohoto škůdce naší vlasti z Pražského hradu vymetli.
