Jestli Pavel podá žalobu, tak už prohrál. Havlíček zasadil ránu opozici

10.05.2026 15:11 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Pokud prezident Pavel podá ústavní žalobu, tak už prohrál,“ rozzlobil se před kamerami ČT Karel Havlíček. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zašel ještě dál, když se ptal, zda je prezident spíše žábou, nebo spíše myší. Předseda ODS Martin Kupka se v jednu chvíli Macinky ptal, zda se opravdu chce zařadit mezi „největší raubíře“. Macinka kontroval, že lidé oceňují, že politika už není „šeď a nuda“. Došlo i na sjezd sudetských Němců v Brně.

Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Hosty nedělní Partie na CNN Prima News byli Karel Havlíček a Martin Kupka

V Nedělní debatě před kamerami ČT se setkali 1. vicepremiér Karel Havlíček (ANO), předseda ODS Martin Kupka, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Moderátor Martin Řezníček celou debatu otevřel střetem na fotbalovém utkání, kde fanoušci Slavie předvedli zcela nevhodné chování.

„Já dovedu pochopit to, že tam někdo zanadává, ale nedovedu pochopit to, že někdo jde dolů, vezme dýmovnici a hodí ji mezi lidi,“ konstatoval Havlíček. „Ti, kteří to způsobili, tak doživotně nemohou na ten fotbal jít. A pokud se prokáže, že to byl trestný čin, tak ti lidé musí do vězení,“ zdůraznil ještě Havlíček.

Předseda ODS Martin Kupka uhodil na ministra zahraničí Petra Macinku.

„Je to obrovská škoda, protože se v posledních letech fotbal stával zábavou pro celé rodiny. V posledních letech ve veřejném prostoru agrese, i verbální agrese, a tady se dívám na pana Macinku, ubývalo,“ pravil Kupka.

Také podle něj je třeba odmítnout jakoukoli agresi na fotbalovém utkání.

„Já jsem to včera neviděl, já jsem se včera připojil ke Svátku matek a snažil jsem se, aby si manželka mohla odpočinout, ale když jsem to viděl dneska, tak jsem byl šokován. … Nechtěl jsem mluvit o politice, ... ale když s tím pan Kupka takhle začal, tak musím zareagovat. Včera tuším pan Hrušínský psal o selhání vlády, to je totální nesmysl. Teď se k tomu přidal Martin Kupka. Já mám rád akvária a rybky skaláry reagují na světlo. A vy se chováte úplně stejně. Také reagujete v podstatě na světlo,“ pravil Macinka směrem ke Kupkovi.

Moderátor Martin Řezníček poté diskusní výhybku přehodil k summitu NATO v Ankaře.

„Já si neumím představit, že by prezident na summitu NATO volal nápovědu ke každé větě, co má říkat. Navíc nevím, jestli by volal svým poradcům, nebo by volal na vládu,“ připomínal Macinka fakt, že zahraniční politiku země určuje vláda. „Není to pomsta. Je to o tom, že někdo má dominantní vliv na exekutivu, a prezident to není,“ zdůraznil Macinka.

Podle Kupky je třeba sloužit České republice. Slouží jí prezident i vláda a prezident spoluvytváří dění v politice. Prezident by měl podle Kupky partnerům v NATO říct, že splníme naše bezpečnostní závazky, a nemá se nechat brzdit žabomyšími válkami, jak Kupka vnímá rozbroje mezi vládou a prezidentem.

„Samozřejmě, že to je pomsta. Je to pomsta a dětinský vrtoch za Filipa Turka, který není ministrem. To je dávno zahrané,“ ozval se Matěj Ondřej Havel s tím, že prezident Petr Pavel je v NATO významnou autoritou a Česko by toho v jednáních mohlo využít. „Kdyby prezident ustoupil a nejel, bude to škoda pro Českou republiku. Jak bychom vypadali v zahraničí, kdyby na summit nejel někdo, kdo byl součástí struktur NATO,“ pravil Matěj Ondřej Havel.

„A já si myslím, a to je možná vaše obava, že by prezident nesmlčel, že je možné, aby Česká republika splnila své závazky,“ doplnil Matěj Ondřej Havel.

Karel Havlíček se snažil celou debatu uzavřít s tím, že už je rozhodnuto, kdo na summit NATO pojede, a víc už není třeba celou věc řešit a bude lepší zabývat se podstatnějšími věcmi, jako je např. energetická bezpečnost Česka.

Kupka naopak u tématu zůstával.

„Já vás chci oba vyzvat, chci vyzvat celou vládu: zanechte těchto žabomyších sporů a chovejte se jako dospělí lidé a jako vláda, která má na prvním místě opravdu zájmy národa,“ řekl Martin Kupka.

Petr Macinka zdůraznil, že o složení delegace mířící na summit NATO rozhodne vláda.

„Vy chcete věc řešit, ale předtím dáte rozhovor Deníku N, který je prezidentovi velmi nakloněn, i když to by se mohlo týkat i jakéhokoli jiného média, a než tam přijde premiér, tak mu prezident hrozí kompetenční žalobou,“ kroutil hlavou Havlíček s tím, že vláda se prostě rozhodla, že na jednání pojede vládní delegace, a hotovo.

„A pokud vy tady používáte pojem žabomyší války, tak pan prezident je žába nebo myš?“ ptal se před kamerami politiků opozice Macinka.

Jedním dechem dodal, že prezident z pohledu Motoristů nenaplnil zásady ústavy, když nejmenoval Filipa Turka ministrem, ale vláda se nad to povznesla a nepodala na prezidenta kompetenční žalobu. Prezident Petr Pavel by se tak měl z Macinkova pohledu zachovat stejně a nepodávat kompetenční žalobu kvůli cestě na summit NATO.

„Já si myslím, že lidé si tady nevolí své politiky proto, aby řešili své spory cestou ústavní žaloby,“ ozval se Macinka s tím, že ústavní žaloba, ať už by dopadla jakkoli, „tak je to prohra všech, kteří tam jsou“. „A já tvrdím, že ten, kdo tu žalobu podá, tak prohrál,“ řekl Havlíček.

Martin Kupka v jednu chvíli konstatoval, že stávající koalice strhává českou politiku do stále hlubšího bahna. „Vy se chcete zařadit mezi ty největší raubíře,“ obrátil se v tu chvíli Kupka na Macinku. Ten mu doporučil, aby se staral o ODS, a ne až tak o něj.

Poté se vyjádřil k tomu, že některé své kritiky označil za „méněcenné“.

„Já používám výraz méněcenný, protože mi to nepřijde nijak agresivní. Pak tady vidím, že jsou tu výrazy jako ‚svině‘ nebo ‚patologická sedlina‘,“ podotkl Macinka.

Havlíček doplnil, že by sám taková slova nepoužil, ale podstatnější je, zda je Petr Macinka schopným členem vlády, a to podle Havlíčka je. „My férově říkáme, že kdo bude plnit své úkoly, bude součástí vlády, a ten, kdo neplní, tak nebude,“ ozval se Havlíček s tím, že hlavním úkolem hnutí ANO je splnit to, co slibovalo voličům.

ODS by se prý raději měla zamyslet nad svým „tykadlem a individuem z Řeporyjí“. „Tak ho vyražte z té strany! Vy na to nemáte odvahu?“ tepal Havlíček Kupku kvůli Pavlovi Novotnému

Kupka ho na oplátku požádal, aby se raději staral o vyjadřování svých koaličních partnerů.

„A proč ho teď nevyhodíte?“ ptal se Havlíček dál Kupky.

„Odseděl si svůj trest,“ ozval se Kupka.

„My potkáváme lidi, kteří se tím baví a říkají, že konečně přestala v politice nuda a nějaká nezáživnost,“ pravil Macinka s tím, že lidé jsou rádi, že ze Sněmovny zmizela teflonová nezáživnost.

Matěj Ondřej Havel okamžitě vyrazil do protiútoku.

„V mém pojetí je vaší politikou útok na veřejnoprávní média. Sluhy sekáte, kamkoli se podíváte. Když já se podívám na vaši politiku, tak já se nebavím, já se toho děsím,“ ozval se Matěj Ondřej Havel.

„Pokud my splníme, co jsme slíbili, tak už nikdo nebude řešit, co kdo kde řekl,“ chtěl toto téma uzavřít Havlíček.

Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu: Brno je v plamenech, říká Macinka

Moderátor Martin Řezníček poté přehodil diskusní výhybku k chystanému sjezdu potomků sudetských Němců v Brně.

„Brno je v plamenech. Lidé se opravdu bouří,“ odstartoval diskusi k tématu Macinka. Jedno dechem dodal, že sudetští Němci v čele s předsedou landsmanšaftu Berndtem Posseltem podcenili to, jak na jejich závěr uspořádat sjezd v Brně zareaguje česká veřejnost.

Karel Havlíček doporučil konat svůj sněm např. v Řezně nebo v jakémkoli jiném německém městě. „Je to zbytečné. Lidé jsou na to u nás velmi citliví,“ pravil Karel Havlíček. „Lidem vadí to, pokud se to tady koná,“ dodal s tím, že pro řadu českých občanů je to téma číslo jedna.

Matěj Ondřej Havel poznamenal, že nacisté napáchali za druhé světové války zvěrstva, ale i Češi napáchali zvěrstva po válce, a pokud si je budeme neustále vyčítat, česko-německé vztahy se dál neposunou.

„Já musím především vyvrátit jednu poplašnou zprávu, že Brno je v plamenech. Tak pro všechny Brňany: není v plamenech,“ pravil Martin Kupka, když dostal možnost se vyjádřit.

Posléze dodal, že téma odporu proti sudetským Němcům rozdmýchává Tomio Okamura (SPD) a ostatní dvě koaliční strany na to navazují, což by však nemusely. „Jde o to, abychom se i my byli schopni podívat pravdivě na historii,“ pravil Kupka.

Macinka na to konto vyzval ke zklidnění nálad a tady se Kupka rozčílil.

„To je pokrytectví na entou,“ kroutil předseda ODS hlavou.

„Tak beru zpátky. Vyhroťte to. Pan Kupka si to přeje,“ ozval se Macinka.

„To vy jste to vyhrotili,“ pravil Martin Kupka.

Tady moderátor Martin Řezníček debatu ukončil.

