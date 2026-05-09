Zwyrtek Hamplová: Jednání ve stylu “stát jsem já” nadále trvá

10.05.2026 10:11 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výsledek jednání prezidenta Pavla s premiérem Babišem o účasti na summitu NATO

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Syndrom “umanuté dítě” a jednání ve stylu “stát jsem já” nadále trvá. Prezident České republiky má ale svými kroky naši zemi stmelovat, ne rozdělovat, má ctít rozhodnutí občanů ve volbách, ne reprezentovat barvy opozice, a vůči premiérovi, vládě a parlamentu vystupovat se vzájemnou úctou a respektem, ne jako “diktátor” a jako “umanuté dítě” vyvolávat mediální přestřelky, aniž vlastně víme v zájmu koho. Nebo nemá být skutečně prezident své země.

Protože stát opravdu není on, ač si to možná stále myslí, nebo ho o tom někdo stále přesvědčuje. Zkrátka jednání tohoto stylu má především daleko do jednání moudrého, státotvorného a státnického. A České republice vůči vnějšímu světu svou hloupostí jen škodí. Takto se totiž prezidenti obvykle nechovají - aby vyhrožovali vládě vlastní země žalobou.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
