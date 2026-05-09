Zwyrtek Hamplová: Jednání ve stylu “stát jsem já” nadále trvá

Syndrom “umanuté dítě” a jednání ve stylu “stát jsem já” nadále trvá. Prezident České republiky má ale svými kroky naši zemi stmelovat, ne rozdělovat, má ctít rozhodnutí občanů ve volbách, ne reprezentovat barvy opozice, a vůči premiérovi, vládě a parlamentu vystupovat se vzájemnou úctou a respektem, ne jako “diktátor” a jako “umanuté dítě” vyvolávat mediální přestřelky, aniž vlastně víme v zájmu koho. Nebo nemá být skutečně prezident své země.
Protože stát opravdu není on, ač si to možná stále myslí, nebo ho o tom někdo stále přesvědčuje. Zkrátka jednání tohoto stylu má především daleko do jednání moudrého, státotvorného a státnického. A České republice vůči vnějšímu světu svou hloupostí jen škodí. Takto se totiž prezidenti obvykle nechovají - aby vyhrožovali vládě vlastní země žalobou.
