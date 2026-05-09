Letiště Praha hledá dodavatele pro navigačně-informační systém a vizuální styl

Zakázka souvisí s plánovanou modernizací a rozvojem letištního areálu. Nový systém má cestujícím i návštěvníkům usnadnit orientaci a podpořit plynulejší pohyb po letišti. Cílem manuálu je vytvořit jednotný, srozumitelný a jasně rozpoznatelný systém navigace napříč celým areálem tak, aby se lidé dostali ke svému cíli rychleji a s menší potřebou asistence. Součástí plnění je návrh navigačních prvků včetně 3D nosičů a nastavení pravidel pro jejich použití ve veřejných i neveřejných prostorách letiště (terminály, navazující venkovní prostory a parkovací domy).
Manuály stanoví jednotné standardy pro vizuální styl a umístění navigačních prvků i pro způsob komunikace směrem k cestujícím. Nastaví také pravidla pro konzistentní použití napříč statickými a digitálními prvky i v orientaci poskytované personálem. Systém bude navržen tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a použitelný ve stávajících i nově budovaných částech letiště.
Potřeba nového navigačně-informačního systému souvisí s plánovanou modernizací a zásadními stavebními změnami v areálu Letiště Václava Havla Praha a jeho okolí. Stávající systém již neodpovídá současným ani budoucím potřebám moderního dopravního uzlu a i přesto, že prošel mnoha aktualizacemi, tak je starý téměř 20 let, tedy stejně dlouho jako samotný Terminál 2. Smlouva bude uzavřena na osm let.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku