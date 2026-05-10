Ztratil jsem všechno, potřebujeme mír. Drsná slova mladého Ukrajince z Charkova

10.05.2026 16:51 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Potřebujeme mír. Už je to pátý rok. Stačí to.“ Ukrajinci vítají třídenní příměří. Ale zdá se, že chtějí víc. Z ruské strany však zaznívá, že cesta k míru bude ještě dlouhá. Zdá se, že z pohledu Kremlu bude velmi dlouhá i navzdory tomu, že podle nejnovějších odhadů padlo v bojích na Ukrajině přes 350 tisíc mužů ve věku 18 až 59 let. 47. prezident USA Donald Trump promluvil o "šílenství".

Ztratil jsem všechno, potřebujeme mír. Drsná slova mladého Ukrajince z Charkova
Foto: Twitter Oliver Alexander
Popisek: Ruský útok na město Charkov

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 16864 lidí
Prezident Spojených států Donald Trump oznámil třídenní příměří na Ukrajině. Agentura Reuters k příměří napsala, že si Ukrajinci oddechnou. Rusové příměří také dodržují, i když jedním dechem dodávají, že k míru je daleko.

„Otázka ukrajinského urovnání je však příliš složitá a k dosažení mírové dohody vede velmi dlouhá cesta se složitými detaily,“ nechal se slyšet mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Ukrajina odmítá především ruské požadavky na vzdání se území, které úspěšně bránila od doby, kdy na začátku války zatlačila ruské síly od hlavního města. Zbývající území Donbasu. Rusko v současné době okupuje prakticky celou Luhanskou oblast a zhruba 81 % Doněcké oblasti oproti 76 % v září, naznačuje nejnovější odhad Washingtonského Institutu pro studium války (ISW).

Příměří trvá od 9. do 11. května. Ukrajinci oznámili, že monitorují aktivitu ruských dronů, ale že rakety teď na Ukrajinu nelétají.

„Alespoň na pár dní budeme moci spát v klidu a bez útoků,“ řekl 22letý mladík agentuře Reuters na kyjevském náměstí Nezávislosti během víkendové návštěvy hlavního města.

V rámci příměří má také dojít k velké výměně jednoho tisíce vězňů, ale není jisté, kdy k výměně dojde.

„Toto příměří – na jeden, dva nebo tři dny – to jsou dočasná opatření. Potřebujeme mír. Už je to pátý rok. Stačí to,“ řekl agentuře Reuters v Charkově Oleksandr Bojko. „Ztratil jsem všechno... Potřebujeme mír.“

Mezitím nezávislá ruská média Mediazona a Meduza letos poprvé aktualizovala svůj celkový odhad ruských vojenských ztrát na Ukrajině. Podle jejich zpráv bylo od začátku rozsáhlé invaze v únoru 2022 zabito 352 000 ruských mužů ve věku 18 až 59 let. Seznam padlých se opírá o rejstřík pozůstalostí, který zahrnuje každého zesnulého občana, jenž zanechal významný majetek k dědění. Ale nejen o tento rejstřík, protože mezi padlými budou např. i vězni, kteří žádný majetek nezanechali.

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
4%
3%
4%
hlasovalo: 13479 lidí
„Stejně jako dříve odhad zahrnuje pouze ruské občany, jejichž úmrtí bylo oficiálně potvrzeno. Tato aktualizace je však první, ve které jsme museli zohlednit zcela novou kategorii obětí: ty, jejichž úmrtí potvrdily soudy... bez těla,“ napsal server Mediazona.

Americký prezident Donald Trump označil tuto válku za „šílenství“.

Během tiskové konference poblíž Bílého domu v sobotu 9. května prezident Donald Trump vyjádřil ochotu vyslat do Moskvy americkou delegaci, aby vyjednala ukončení války. Trump zdůraznil „šílenství“ konfliktu a poznamenal, že měsíční oběti dosáhly 25 000 až 30 000 mladých vojáků.

Psali jsme:

Premiér Babiš: Síla státníků se nepozná podle toho, jak dlouho dokážou vést válku
„Chybí pokora.“ Kopání do Evy Filipi pirátce Demetrashvili neprošlo
Za Zelenského hrozby dostala vynadáno Arménie
Václav Klaus: Stále více zapomínaná výročí

 

Zdroje:

https://en.zona.media/article/2026/05/09/losses

https://nypost.com/2026/05/09/world-news/trump-ready-to-ship-us-delegation-to-mosco-to-negotiate-end-to-deadly-war-in-ukraine/

https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-9-2026/

https://www.reuters.com/world/ukrainians-welcome-respite-russian-attacks-moscow-says-peace-still-far-off-2026-05-09/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Putin , Rusko , smrt , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Reuters , Trump , New York Post , válka na Ukrajině , ISW , Mediazona

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Podaří se podle vašeho názoru ukončit válku na Ukrajině v průběhu roku 2026?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Změna Evropy

Zajímalo by mě, jak přesně to myslíte, že se společná Evropa musí měnit? Tvrdíte, že je třeba posílit konkurenceschopnost, bezpečnost, energetickou odolnost. Nemyslíte ale, že právě v tom ale EU dost selhává a je čím dál slabší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů Při zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybujePři zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybuje

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ztratil jsem všechno, potřebujeme mír. Drsná slova mladého Ukrajince z Charkova

16:51 Ztratil jsem všechno, potřebujeme mír. Drsná slova mladého Ukrajince z Charkova

„Potřebujeme mír. Už je to pátý rok. Stačí to.“ Ukrajinci vítají třídenní příměří. Ale zdá se, že ch…