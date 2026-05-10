Ztratil jsem všechno, potřebujeme mír. Drsná slova mladého Ukrajince z Charkova

„Otázka ukrajinského urovnání je však příliš složitá a k dosažení mírové dohody vede velmi dlouhá cesta se složitými detaily,“ nechal se slyšet mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
Ukrajina odmítá především ruské požadavky na vzdání se území, které úspěšně bránila od doby, kdy na začátku války zatlačila ruské síly od hlavního města. Zbývající území Donbasu. Rusko v současné době okupuje prakticky celou Luhanskou oblast a zhruba 81 % Doněcké oblasti oproti 76 % v září, naznačuje nejnovější odhad Washingtonského Institutu pro studium války (ISW).
Příměří trvá od 9. do 11. května. Ukrajinci oznámili, že monitorují aktivitu ruských dronů, ale že rakety teď na Ukrajinu nelétají.
„Alespoň na pár dní budeme moci spát v klidu a bez útoků,“ řekl 22letý mladík agentuře Reuters na kyjevském náměstí Nezávislosti během víkendové návštěvy hlavního města.
V rámci příměří má také dojít k velké výměně jednoho tisíce vězňů, ale není jisté, kdy k výměně dojde.
„Toto příměří – na jeden, dva nebo tři dny – to jsou dočasná opatření. Potřebujeme mír. Už je to pátý rok. Stačí to,“ řekl agentuře Reuters v Charkově Oleksandr Bojko. „Ztratil jsem všechno... Potřebujeme mír.“
Mezitím nezávislá ruská média Mediazona a Meduza letos poprvé aktualizovala svůj celkový odhad ruských vojenských ztrát na Ukrajině. Podle jejich zpráv bylo od začátku rozsáhlé invaze v únoru 2022 zabito 352 000 ruských mužů ve věku 18 až 59 let. Seznam padlých se opírá o rejstřík pozůstalostí, který zahrnuje každého zesnulého občana, jenž zanechal významný majetek k dědění. Ale nejen o tento rejstřík, protože mezi padlými budou např. i vězni, kteří žádný majetek nezanechali.
Americký prezident Donald Trump označil tuto válku za „šílenství“.
Během tiskové konference poblíž Bílého domu v sobotu 9. května prezident Donald Trump vyjádřil ochotu vyslat do Moskvy americkou delegaci, aby vyjednala ukončení války. Trump zdůraznil „šílenství“ konfliktu a poznamenal, že měsíční oběti dosáhly 25 000 až 30 000 mladých vojáků.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
