Víkend přál nevšedním zimním větrným sportům a otužování

O víkendu 17. -18. 2. se v kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví sešli milovníci větrných zimních sportů ze všech koutů republiky. Na ledě v jednom okamžiku bylo i přes hustou mlhu a vytrvalé sněžení až na sedmdesátku sportovců. Do oblíbené destinace se sjeli nejen vyznavači snowkitingu, ale i lední jachtaři.

Husté sněžení a mlha, které se dostavily v průběhu sobotního odpoledne, sice zkomplikovaly tréninky ledním jachtařům, i tak si ale všichni sportovci užili pohodové odpoledne na ledě. Tloušťka ledu splňovala minimální únosnost pro provozování těchto ledových sportů, ale pro maximální bezpečí sportovců členové Yachtklubu Jestřábí měli zajištěn záchranný dozor a vznášedlo pro případ rychlého zásahu. „Led splňoval minimální předpoklady pro trénink nejen snowkiterů, ale i ledních jachtařů, jelikož se pohybují poměrně rychle a led zatěžují minimálně, i pro tento případ jsme měli připravené vznášedlo s patřičným vybavením. Kiteři i jachtaři byli navíc před vstupem na led poučeni o bezpečném pohybu na ledě a principech sebezáchrany.“ Informovala o víkendovém ledovém „hemžení“ vodní záchranářka Adéla Černá. „Led ještě není zcela bezpečný pro volný pohyb veřejnosti, tato akce ale byla pod záštitou Yachklubu Jestřábí, který zajistil zmíněnou bezpečnost. Zároveň se jednalo o trénované sportovce, kteří již mají zkušenosti s pohybem na nestabilním ledě. Běžný pohyb na ledě bych ale v tuto chvíli ještě nedoporučila.“ Doplnila Černá.

Lední jachting i snowkiting patří k adrenalinovým sportům. Piloti ledních jachet dosahují značně vysokých rychlostí a musí velmi dobře ovládat techniku jízdy, principy míjení a také takzvaně umět dobře číst led, který se nachází ve směru jízdy lední jachty. Mezi základní dovednosti snowkiterů zase patří vzájemné míjení, za předpokladu, že se jich na jednom místě nachází tolik, jako o uplynulém víkendu. V tu chvíli nejde jen o zábavu, ale i velmi dobrý trénink pozornosti. „Kiter se vyhýbá druhému kiterovi v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo nejen ke střetu, ale především, aby se nepotkaly šňůry dvou vzájemně se míjejících draků. V momentě, kdy by se propletly šňůry, nastal by velký zmatek a vítr by mohl oba jezdce nebezpečně strhnout.“ Doplnil k technikám jízdy Petr Beneš, instruktor kitingu a předseda Yachtklubu Jestřábí, kde tréninky probíhaly.

Pro opravdové zimní nadšence byl navíc na nedělní odpoledne připraven tzv. ledový křest. Ten spočíval v prostém ponoření do lipenské vody plné ledové tříště. Jednalo se tak o příjemnou tečku za víkendovými tréninky, ale i novou inspiraci pro všechny, kteří chtějí být opravdu dobře připraveni pro případ, že se v ledu s kitem nebo jachtou proboří. Na otázku, zda takovou akci hodlají ještě někdy opakovat, reagoval předseda Yachtklubu Beneš pobaveně: „Sport spojený s otužováním a získáváním nových poznatků je ideálním trávením volného času. I já jsem nakonec podlehl tlaku okolí a lipenskou ledovou koupel vyzkoušel. Těším se, až si takovou akci opět zopakujeme.“

autor: Tisková zpráva