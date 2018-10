Vojenské lesy a statky: Šumavská „fišparta“ předvede klasický výlov na „podložku“

Bude to klasické představení sehraného rybářského týmu šumavské divize VLS, slangově označovaného jako „fišparta“ (fish parta) – „baštýři“ na lodičkách, „pěšáci“ ve vodě a „hajní“ u kádí. Rybářský orchestr bude dirigovat porybný šumavské divize František Salon.

„Budeme lovit klasicky na podložní síť, která bude umístěna na dně v lovišti pod hrází. Fišparta nastoupí do rybníka kolem 6.30 a provede sháňku ryb nad „podložku.“ Během sháňky stavíme plot, jehož cílem je udržet ryby v lovišti. Kolem půl osmé,osmé zvedneme síť,“ popisuje František Salon.

„Fišparta“ na výlov Olšiny má celkem třicet lidí. Základ tvoří porybný (správný název funkce je technik v rybářství) a dva "profíci" z rybářství VLS ve Chvalšinách. Ty doplňují další zaměstnanci šumavské divize státního podniku a také brigádníci. Všichni se však dobře znají, protože se společně vodou při výlovech brodí již další dobu.

„Sestava naší fišparty je několik let ustálená. Dneska už jsou to profíci, kteří dobře vědí, kam v blátě šlápnout, a jak co dělat. Proto věřím, že v sobotu zatáhneme jenom jednou, aby bylo dost ryb, a v neděli pak budeme dolovovat. Když ale bude potřeba, zatáhneme v sobotu i podruhé,“ říká porybný Salon.

I v extrémním suchém roce, který jeho kolegy z nižších zeměpisných poloh děsí, věří František Salon, že Olšina vydá minimálně průměrné množství ryb. Meteorologické předpovědi zatím také nenasvědčují žádnému dramatu, které by mohl způsobit předčasný příchod zimy na Šumavu. „Kolegové mi vyprávěli, jak jim zamrzlo loviště, a brodily se v ledu. Já jsem ale nic takového nikdy nezažil a ani letos to nevypadá,“ dodává porybný VLS.

Psali jsme: Vojenské lesy a statky na Přehlídce 2018 Dřevorubci VLS zakončili sezonu úspěchem Vojenské lesy a statky zvou na výlov rybníku Olšina 2018 Vojenské lesy a statky: Vojenský újezd Hradiště oslavil 65 let

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva