Vojenské lesy a statky otevřou zrekonstruované infocentrum v Ralsku

24.03.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Interaktivní mapy, lezecká stěna či 270stupňové mini kino. To už brzy nabídne nově zrenovované infocentrum v Ralsku, které provozují Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS).

Foto: vls.cz
Popisek: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - logo

Oblíbené infocentrum v Ralsku čeká téměř po dvaceti letech od svého vzniku znovuotevření. Skoro rok probíhaly v oblíbené zastávce turistů práce na tom, aby se expozice posunula do 21. století. „Původní infocentrum jsme otevírali v roce 2007, tedy již bylo potřeba rekonstruovat tak, aby nejen obsahem, ale i výbavou odpovídalo dnešní době,“ řekl ředitel divize VLS Mimoň Roman Vohradský.

Návštěvníky, kteří dorazí v této sezoně do infocentra Vojenských lesů a statků čeká mnoho zajímavých novinek. Mezi ty hlavní patří interaktivní 3D mapa celé oblasti. „Lidé si tu mohou promítnou například leteckou, historickou, lesnickou nebo vojenskou mapu. Díky tomu se dozví, jak se oblast v Ralsku vyvíjela,“ vysvětlil lesní pedagog divize Mimoň Jan Kobr.

Lákadlem bude unikátní kino

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí

Pro malé i velké návštěvníky jsou připravené vnitřní i venkovní atrakce, které jsou spojené s poznáním a naukou o lese. Unikátem celého infocentra pak je nové 270stupňové kino. „Ve smyčce zde promítáme východ, soumrak či západ slunce z našich ralských lesů. Je to naprostý unikát, kdy se opravdu návštěvník bude cítit jako by byl v lese, a to včetně zvuků, které k tomu patří,“ pozval zájemce Jan Kobr.

V rámci projektu bylo po celém Ralsku vybudováno i deset odpočinkových míst. A v okolí infocentra se navíc nachází loni zrenovovaná Naučná stezka Jeřáb.

Informační centrum Hradčany bude otevřeno od května do poloviny října. V letních měsících (červenec, srpen) od úterý do neděle a zbylé měsíce (květen, červen, září a říjen) pak od čtvrtka do neděle, a to vždy od 9 do 17 hodin.

V rámci projektu Modernizace a rozšíření návštěvnické infrastruktury IC Hradčany spolufinancovaným Evropskou unií proběhla modernizace a rekonstrukce turistického informačního centra, obnova a rozšíření naučné stezky Jeřáb a doplnění odpočinkových míst na území Ralska.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

informace , kraj Liberecký , rekonstrukce , vzdělávání , služby , TZ , Ralsko , VLS

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Neziskovky

Ohledně kontrol neziskovek každý tvrdí něco jiného. Proč jasně nedefinujete ty, kterých se to tedy bude týkat a nezveřejníte to? Nebo jste to zveřejnili? Kde? Určitě je v nějakých případech kontrola na místě a je správná, ale co když to ohrozí ty, které dělají opravdu záslužnou práci? Mluví se třeba...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

