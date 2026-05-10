To si mohl Pavel odpustit. Děláte z něj loutku! Řev kvůli Hradu

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
„Potom ta vláda reaguje logicky v tom, že chce tu svoji pozici hájit sama, protože se tak výrazně liší od pohledu prezidenta. Liší se v tom, že pan prezident říká ty názory jiné, než jaké prezentuje vláda. On tu vládu tlačí někam, kde ta vláda má pozici jinou. V čem je jiná, se musíte zeptat toho prezidenta,“ nechal se slyšet Nacher.
„I to, že pan prezident den předtím tím řekne, že ať ta schůzka dopadne jakkoli, tak on prostě chce jet, tak to tu schůzku nějak rámuje. Já z toho šťastný nejsem,“ podotkl Nacher.
„Já jsem opravdu překvapen, že to dopadlo takto a že jsme skončili bez dohody. Podle mě je to velmi špatný signál,“ ozval se Haas. „Já si skutečně pánové nedovedu představit, že hlava státu a hlava ozbrojených sil … prezident nemohl být v Ankaře. To je podle mě zcela mimo realitu,“ konstatoval Haas s tím, že kdyby prezident Pavel podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu ČR, tak by ji jen těžko prohrál. Tak to vidí Haas.
Fiala oponoval, že my máme parlamentní politický systém a z tohoto hlediska je zásadní, aby si vláda vyložila v rámci jednání NATO, proč se to má s čísly za Česko v NATO tak a tak. „Oni budou chtít vědět, jak to bude za rok, za dva, za tři, za pět. A to samozřejmě prezident nemůže vědět,“ vysvětloval Fiala.
„A k tomu ještě vidíme, jak prezident školí pana premiéra, že přišel o 15 minut pozdě… … Takové školení si mohl pan prezident odpustit,“ zdůraznil Fiala s tím, že mohl premiéra na a zpoždění upozornit za zavřenými dveřmi a premiér mu mohl vyložit svůj velmi nabitý program.
Richterová nabídla zcela jiný pohled.
„My tady vidíme, že pan premiér Babiš si na jednáních prezidenta Pavla nepřeje. Prezident by ho zastínil. A pan premiér tam nechce svědka. Přitom pan premiér by měl využít zkušeností Petra Pavla,“ upozornila Richterová, že premiér místo toho „rozmetává vztahy s prezidentem. A bude hledat školácké výmluvy, aby tam pana prezidenta nemusel vedle sebe mít,“ pravila pirátská poslankyně.
Nacher na to konto upozorňoval, že o zahraničních cestách českých politiků rozhoduje vládní koalice. „Já mám pocit, že prezident je do těch sporů tlačen,“ podotkl poslanec ANO.
Tady se Karel Haas důrazně ohradil. „To je ta snaha koalice dělat z prezidenta Pavla loutku, nejlépe loutku jeho poradců. Ty jsi to tady, Patriku, řekl trochu jemně, teď z toho utíkáš, tak já to říkám natvrdo,“ ozval se Haas.
„Já jsem neřekl loutku,“ bránil se Nacher.
Haas konstatoval, že by bylo správné, aby prezident Pavel podal kompetenční žalobu a vyjasnil nejen jen pro sebe, ale i pro prezidenty do budoucna, aby bylo jasné, jak je to se zastupováním státu navenek, se zahraničními cestami a tak podobně.
Radim Fiala tady uznal, že Ústavní soud ČR by mohl celou situaci vyjasnit. Ale jedním dechem dodal, že dnešní Ústavní soud je složen ze soudců, které jmenoval právě prezident Pavel, tak v takové konstelaci prý Fiala sice bude jakékoli rozhodnutí soudu respektovat, ale nemusel by s ním souhlasit. „Já místo kompetenční žaloby preferuji dohodu. Ale na tu musí být dva,“ zdůraznil Radim Fiala.
Na tom se nakonec shodli všichni hosté. Ale zatímco podle vládních politiků nechce dohodu učinit prezident Pavel, podle poslanců opozice je to premiér Babiš, kdo nestojí o dohodu. „Pan premiér, místo toho, aby ctil, že přesnost je výsada králů, tak dává takovýto signál,“ konstatovala Richterová.
Fiala vyjádřil naději, že k politické dohodě mezi prezidentem a premiérem nakonec přece jen dojde.
Nacher se hned ozval s tím, že rozvolňování rozpočtových pravidel má své limity. Terezie Tománková připomínala, že k rozvolňování skutečně dochází a pod některé legislativní formulace této úpravy lze schovat skoro cokoliv.
Nacher okamžitě zdůrazňoval, že hnutí ANO se chce držet tzv. maastrichtských kritérií, I navzdory tomu, že předchozí vláda předala nové vládě rozpočet se schodkem 295 miliard.
Diváky ujišťoval, že hnutí ANO chce zadlužování Česka snižovat, ale chce to dělat organickou cestou a neškrtat tak, aby to poškodilo např. sociálně slabé spoluobčany.
„Nikoli nesmyslnými škrty nebo získávat více peněz zvyšováním daní,“ řekl Nacher.
Haas na to konto označil ekonomické nápady koalice ANO, SPD a Motoristů za „rozpočtovou hrůzu“.
A tady se Radim Fiala ozval a připomněl, že předchozí vláda vládě nové ani nechtěla poslat rozpočet.
Radim Fiala: My jsme taková ostuda!
„Neposlali nám to proto, že u důchodů chybělo 37 miliard. U zemědělství chybělo 8 miliard. … A ten rozpočet, pokud by např. chtěli pokračovat v liniových stavbách, tak by ten deficit byl 400 miliard a ne 300 miliard.“
Podle Richterové chce ministryně financí Alena Schillerová zaseknout každý rok sekeru 440 miliard, která by se ale neměla projevit ve formální struktuře dluhu, abychom nenarazili na dluhovou brzdu. Jenže fakticky budeme muset splatit všechny dluhy. A to bude problém. „To je zákon o rozpočtové nezodpovědnosti!“ volala Richterová před kamerami. „Vy si děláte příležitost, abyste měli deficit 600 až 700 miliard ročně. A bude vám to úplně jedno, protože to bude podle zákona.“
Fisls oponoval, že SPD chce jednat zodpovědně a dluh snižovat, ale to půjde teprve v situaci, až budou pravdivě pojmenovány všechny rozpočtové chyby předchozí vlády Petra Fialy. Tyto chyby koalice ANO, SPD a Motoristů pojmenovala a vytváří si legislativní rámec, aby vůbec mohla připravovat rozpočty na další roky v souladu se zákonem.
„To je zákon o krachu České republiky,“ rozčílila se Rychterová, když se opět dostala ke slovu. „Vy jste opravdu svévolníci, kteří dovedou Českou republiku ke krachu, zatímco my chceme myslet na mladé a na rodiny,“ ozvala se pirátská poslankyně.
Než Terezie Tománková ukončila debatu, zmínila ještě setkání sudetských Němců.
Haas konstatoval, že vedení diskuse se sudetskými Němci českou demokracii neohrozí.
Radim Fiala tady nabízel zcela jiný pohled.
„Sudetoněmecký svaz založili nacisté. To jsou lidé, kteří posílali lidi do koncentračních táborů. Oni měli na rukou krev,“ upozornil Radim Fiala.
Richterová mu okamžitě vyčetla, že SPD 81 let po válce toto téma zneužívá.
„Ale oni jsou doma v Německu. My jsme doma v Česku. Oni ať si ten sjezd udělají doma v Německu, to je všechno,“ trval na svém Radim Fiala.
