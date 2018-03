Vysočina aréna udělala tečku za projektem LYŽUJ LESY. Pilotní ročník slavil u dětí úspěch

„Jsem ráda, že něco takového vzniklo, je to závod, který má smysl. Rozzářené oči dětí toho byly důkazem,“ řekla olympijská medailistka ze Sarajeva Dagmar Hromádková.

Středeční dopoledne ve Vysočina aréně, která v minulosti hostila ty nejzářivější hvězdy běžkařského a biatlonového světa, patřilo dětem. V Novém Městě na Moravě posledním závodem vyvrcholil pilotní ročník seriálu LYŽUJ LESY. Změřit své síly na běžkách dorazilo do bílé stopy perfektně připravené trati více než 130 žáků základních škol a víceletých gymnázií z celého regionu. Kromě hostitelského města se představily školy ze Svratky, Sněžného, Jimramova, Netína nebo také například z Brna.

Většinu startovního pole tvořili neregistrovaní závodníci, někteří z nich stáli na lyžích vůbec poprvé. Nejmladším účastníkem závodu ve Vysočina aréně a zároveň v celém ročníku LYŽUJ LESY byl teprve čtyřletý Tomáš Prýgl. Těm, kteří neměli k dispozici vlastní lyže, nabídli pořadatelé ze Sportovního klubu Nové Město na Moravě bezplatné zapůjčení výbavy, ostatním pak pomohli s profesionální přípravou lyží.

Závodníci byli rozděleni do kategorií podle školních ročníků a také dle toho, zda už mají s běžeckým lyžováním zkušenosti. V obratnostním závodě je čekalo na trati hned několik stanovišť s různými překážkami, a děti se tak musely v co možná nejkratším čase vypořádat například s jízdou pozpátku, podlézáním, slalomem či přešlapovačkami.

„Pro všechny děti to byl úžasný zážitek, nebylo vůbec podstatné, kdo zvítězí. Mohly se projet na odborně namazaných lyžích po tratích, ve kterých závodí jejich sportovní vzory, které možná právě teď sledují na olympijských hrách v Koreji,“ řekla olympijská medailistka ze Sarajeva a nyní učitelka Dagmar Hromádková, která do Vysočina arény přivezla své žáky. „Jsem ráda, že něco takového vzniklo, je to závod, který má smysl. Rozzářené oči dětí toho byly důkazem,“ dodala.

Pilotní ročník projektu LYŽUJ LESY, který vznikl díky partnerství Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR se státním podnikem Lesy ČR, je minulostí. Prošel čtyřmi regiony, odstartoval na krušnohorském Božím Daru, pokračoval v šumavském Vimperku, severočeském Jablonci a definitivní tečku za ním udělalo Nové Město na Moravě. Čtyř obratnostních závodů se dohromady zúčastnilo více než 650 dětí ze základních škol a víceletých gymnázií.

„Jestli chceme běžecké lyžování rozvíjet, tak musíme ukázat, jak moc krásný je to sport, i těm dětem, které se s ním zatím neměly tu možnost seznámit. Myslím, že si to všichni moc užili a ten náš sport se jim zalíbil,“ řekl mistr světa a olympijský medailista Martin Koukal, který aktuálně působí jako reprezentační trenér juniorů. „Uvidíme, jak s tím dále naloží, pevně věřím, že je to chytne a přihlásí se to některého klubu,“ dodal.

Cílem projektu je přivést děti k běžeckému lyžování, důraz je přitom kladen právě na začínající a doposud neregistrované běžkaře. „Chtěli jsme dětem zábavnou a atraktivní formou představit svět běžeckého lyžování, a to se myslím povedlo. Pevně doufáme, že se tento projekt bude v nadcházejících letech rozvíjet,“ řekl sportovní ředitel Úseku běžeckých disciplín SLČR Lukáš Sacher. „Seriál LYŽUJ LESY podporuje děti, které na běžkách ještě moc často nestály, a ukazuje jim krásy tohoto sportu. Lesy ČR dlouhodobě podporují sportování dětí v přírodě,“ uvedl vedoucí odboru marketingu a komunikace LČR Ondřej Kopecký.

autor: Tisková zpráva