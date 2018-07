ZOO Liberec: Narodila se další vzácná mláďata

Jedná se o vzácné jedince, kteří jsou z chovatelského a ochranářského hlediska velice cenným přínosem pro zachování celého druhu.

Urial bucharský (Ovis orientalis bocharensis)

Dne 22. 6. 2018 se v Zoo Liberec narodila samička uriala bucharského, jednoho z nejvíce ohrožených velkých savců na naší planetě. „Urial bucharský se ve volné přírodě vyskytuje v Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu, ale jejich počty jsou nestálé. V současné době se velikost populace odhaduje pouze na 250 jedinců, a tak urial bucharský patří mezi nejvzácnější a nejcennější druhy, které zde chováme“, vysvětluje Luboš Melichar, hlavní zoolog.

Liberecká zoo je přitom jednou z pěti zoologických zahrad v Evropě a jediná zoo v Čechách, která tyto sudokopytníky s mohutnými rohy zatočenými do okruží chová. Samička se jménem Ganji je již devátým mládětem, které se v zoo pod Ještědem od počátku jejich chovu v roce 2011 narodilo. Podle aktuálních údajů se v evropských zoologických zahradách chová pouze 39 urialů a liberecké stádo čítá i s novým přírůstkem celkem sedm jedinců (tři samci a čtyři samice).

Zebra bezhřívá (Equus quagga borensis)

Další chovatelsky velmi vzácné přírůstky mohou návštěvníci spatřit ve výběhu zeber bezhřívých, kde se v druhé půli června tohoto roku narodili dva samci. První z nich přišel na svět v neděli 17. 6. a druhý o dva týdny později, 30. 6. 2018. Zoo Liberec se řadí k jedné ze čtyř zoologických zahrad na světě, která tyto ohrožené zebry úspěšně rozmnožuje. V současné době je v osmi světových zoo chováno pouze 38 jedinců tohoto výjimečného poddruhu zebry stepní, a tak je z ochranářského hlediska velice důležité a potřebné zebry bezhřívé množit a posilovat tím jejich populace v chovech v lidské péči, aby nedošlo k jejich úplnému vyhubení. „Jádrová populace žijící v Národním parku Kidepo v Ugandě čelí razantnímu úbytku jedinců a ostatní subpopulace buď zmizely úplně nebo se tomu velmi rychle blíží“, popisuje situaci Luboš Melichar.

Zoborožec rýhozobý (Penelopides panini)

Mimořádné chovatelské úspěchy zaznamenali i ošetřovatelé z Pavilonu tropů. Poprvé v historii liberecké zoo se jim podařilo odchovat vzácné a ohrožené zoborožce rýhozobé. Na svět se vyklubala celkem tři mláďata, jeden samec a dvě samice. „Je to pro nás obrovský úspěch, protože tyto filipínské endemity dokázalo odchovat pouze šest zoologických zahrad na celém světě“, vysvětluje Jan Hanel, kurátor ptáků v Zoo Liberec.

Přirozený odchov těchto ptáků je velice náročný a bývá spíše raritou, protože zoborožci mají velice specifickou hnízdní biologii. „Během hnízdění samec zazdí samici pomocí směsi z trusu, zeminy a ovoce uvnitř stromové dutiny a nechá pouze malý otvor, kterým podává samici pravidelně potravu. Přestože se mláďata líhnou přibližně po měsíci od snesení vajec, samice s nimi zůstává zazděná v dutině dalších několik týdnů, dokud ptáčata nepovyrostou“, vysvětluje Jan Hanel. Samice s prvním mládětem vylétla ven 20. 6. a druhé mládě je následovalo přesně o týden později. Třetí z nich, jedna z malých ptačích samiček, zůstává nadále schovaná v hnízdě.

Zoborožec rýhozobý je zapojen do Evropského záchovného programu (EEP) a jeho chov je řízen evropským koordinátorem chovu. „Chovný samec se do liberecké zoo dostal přímo z Filipín, kde ho v tamním záchranném centru Talarak, se kterým Zoo Liberec dlouhodobě spolupracuje, odchoval náš kolega a terénní zoolog, Pavel Hospodářský. Protože se jedná o silně ohrožený druh, bylo zapotřebí, aby se jeho chov rozšířil z Filipín i do Evropy a založila se zde nová záchovná populace,“ dodává Hanel.

Tento druh má navíc obrovský repatriační potenciál, což znamená, že by odchovaní jedinci mohli být v budoucnosti vypouštěni zpět do volné přírody. I z tohoto důvodu se jedná o velice významný chovatelský počin.

Laická veřejnost stále považuje za hlavní raritu liberecké zoo bílé tygry, jejichž ochranářský význam je přitom nulový. Pozornost si naopak zaslouží zejména vzácné a ohrožené druhy, ty aktuálně zmíněné, ale i celá řada dalších.

autor: Tisková zpráva