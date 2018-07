ZP MV ČR: Meningokok útočí hlavně na kojence. Prevencí je očkování

Meningokok se objevuje sice vzácně, ale o to zákeřněji. Závažnost onemocnění násobí i fakt, že nejvíce ohrožuje miminka do jednoho roku.

Riziko však představuje i pro dospělé. Podle Státního zdravotního ústavu v Česku loni onemocnělo 68 pacientů, deset z nich na následky nemoci zemřelo.

Nejúčinnější ochranou proti meningokokové infekci je očkování, jež celkovou nemocnost i úmrtnost snižuje. V ČR se v rámci očkovacího kalendáře hradí očkování proti meningokokovým infekcím chronicky nemocným rizikovým skupinám pacientů jakéhokoliv věku. Nicméně chcete-li vy nebo vaše děti očkování podstoupit, můžete se obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu. „ZP 211 proplácí očkování proti meningokoku A, B nebo C. Za loňský rok jej spolu s očkováním proti pneumokoku využilo 2087 našich klientů. Celkově jsme na obě očkování vyplatili jeden a čtvrt milionu korun,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP 211.

Napadá jen lidi

Meningokok je lidská bakterie, šíří se tedy výhradně mezi lidmi, a to vzdušnou cestou, obvykle při úzkém kontaktu – kašlem, kýcháním nebo líbáním. V roce 2017 u nás bylo diagnostikováno 68 invazivních meningokokových onemocnění, což je ve srovnání s předchozím rokem o 25 případů více. Největší počet nemocných je mezi dětmi ve věku do 11 měsíců, u nichž nemocnost vzrostla oproti roku 2016 dvojnásobně. Počty pacientů se zvýšily také v dalších věkových skupinách - u dětí ve věku od jednoho do čtyř let a dospívajících mezi 15. až 19. rokem.

Nepodceňujte první příznaky

S meningokokovým onemocněním souvisí řada příznaků. Objevují se bolesti hlavy, horečka, zvracení, bolesti nebo tuhnutí šíje, bolesti kloubů či bolesti břicha. Tyto symptomy jsou podobné, jako u jiných onemocnění, např. u chřipky, proto je třeba velké obezřetnosti. Pacienti bývají ospalí, může u nich docházet k poruchám vědomí, jsou světloplaší, na kůži se mohou objevit červenofialové skvrny. Onemocnění často nastupuje náhle a probíhá krátce – během pouhých několika hodin tak můžete z plného zdraví upadnout do velmi závažného stavu. Rychlá a přesná diagnostika a správná léčba jsou v tomto případě zásadní, rozhodují o životě pacienta i následcích onemocnění.

