Za uplynulý rok přijal CzechInvest 83 žádosti o investiční pobídky

V roce 2017 CzechInvest přijal 83 žádosti o investiční pobídky. Jedná se o investiční záměry v souhrnné výši přesahující 51 miliardu korun, které by měly vytvořit 7 884 nových pracovních míst.

O podporu svých investičních záměrů z velké části usilovaly české a zahraniční firmy, které již v Česku působí. Ve 14 případech se jednalo o zcela nové investice.

Žádaly převážně velké podniky, 15 žádostí podaly podniky malé a střední. Nejvíce žádostí zaznamenal CzechInvest v březnu, kdy o finanční podporu požádalo 10 investorů. Zvýšený počet žádostí CzechInvest přijal také v posledních třech měsících roku.

Nejvíce investičních záměrů míří do Ústeckého (12) a dále do Středočeského kraje (11). Šest investičních záměrů pak investoři chtějí realizovat ve zvýhodněných průmyslových zónách, kde by tak díky investicím v souhrnné výši přesahující 4 miliardy korun mělo vzniknout 622 nových pracovních míst.

Z velké většiny žádají o podporu na své projekty firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu, tradičně zejména kovodělného a kovozpracujícího, dále výroby dopravních prostředků, gumárenství a plastikářství. Vznik či rozvoj svého centra sdílených služeb, technologického centra či centra pro tvorbu softwaru chce investičními pobídkami podpořit 6 firem.

Rozhodnutí o tom, že v Česku budou moci do budoucna investiční pobídky čerpat, obdrželo v loňském roce 74 investičních záměrů, některé z nich podané v předcházejících letech. Jedná se o investiční záměry ve výši téměř 45 miliard korun, které by měly vytvořit 8 260 nových pracovních míst. Na tyto záměry budou moci investoři od státu čerpat investiční pobídky v maximální výši 10,75 miliardy korun.

Psali jsme: CzechInvest: Na veletrh CES Las Vegas 2018 míří šest českých firem CzechInvest: GE Aviation v Praze úspěšně otestoval nový typ motoru Estonským podnikatelům poradil CzechInvest se vstupem na český trh CzechInvest propojí české start-upy s asijskými investory

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva