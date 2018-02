Zajímá vás, co je uvnitř? Fakulta strojní pořádá pátý ročník studentské noci

Pátý ročník Studentské noci opět otevře prostory Fakulty strojní ČVUT v Praze, které slouží ke zcela jiným účelům. Halové laboratoře jsou místem, kde od pondělí do pátku pracují lidé na mezinárodních projektech. Konstruují, modelují, testují a měří. Z halových dílen Fakulty strojní nedávno vyletěla první ultralehká stíhačka na světě, odstartovala studentská Formule a odborníci z oboru biomechaniky člověka svými implantáty vylepšili život stovkám lidí. Halové laboratoře, chodby a dvory Fakulty strojní se 1. března promění v srdce celé akce. „Je to ta nejsvobodnější akce na poli ČVUT. Neznám děkana, který by nejen v tomto ohledu dával svým studentům takový prostor a důvěru,“ říká Ing. Marta Špačková, vedoucí PR oddělení Fakulty strojní ČVUT.

Studentská noc dává prostor pro nahlédnutí do nevšedních míst. Umožní setkání studentů a akademiků při jiné příležitosti než během psaní zápočtů či u zkoušek. „Fakulta strojní díky Studentské noci dává prostor talentovaných studentům a nadšeným kolegům z celého ČVUT. Jedná se o jakýsi dialog mezi akademickou obcí a studenty mezi jednotlivými fakultami a širokou veřejností, který je pro nás velmi důležitý,“ přibližuje jeden z cílů Studentské noci děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Otevření unikátních prostor je doprovázeno nevšedním programem. Vstup na celou akci je zdarma.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na ZDE.

autor: Tisková zpráva