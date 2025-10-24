Zástupkyně HK ČR v Bruselu Alena Mastantuono potvrzena

25.10.2025 11:27 | Tisková zpráva

Zástupkyně Hospodářské komory v Bruselu Alena Mastantuono byla zvolena do funkce místopředsedkyně EHSV pro oblast rozpočtu.

Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

V první polovině funkčního období 2025–2030 tak bude zastupovat prezidenta v jeho nepřítomnosti, spolurozhodovat o politických otázkách v nejvyšším vedení EHSV a dohlížet na hospodaření této unijní instituce. Český byznys tím dále posiluje své postavení v evropských strukturách i vliv na přípravu klíčových evropských politik.

EHSV jako poradní orgán Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu přispívá svými stanovisky k tvorbě evropské legislativy, sleduje její praktické dopady a prosazuje, aby se evropské rozhodování více opíralo o reálné zkušenosti firem, zaměstnanců i občanské společnosti. Výbor je jedním z hlavních orgánů EU založených Římskými smlouvami z roku 1957 a sdružuje 329 zástupců hospodářských, sociálních a občanských organizací všech členských států.

Alena Mastantuono dlouhodobě prosazuje snižování nadměrné regulatorní a byrokratické zátěže. V červenci EHSV na její návrh schválil doporučení, aby každý nový právní předpis EU doprovázela tzv. tabulka povinností, stručné a srozumitelné shrnutí konkrétních povinností, které právní akt ukládá podnikatelům a občanům. Tento nástroj, inspirovaný iniciativou Hospodářské komory Byrokratický detox, má přispět k jednodušší a přehlednější evropské legislativě.

„Největší výzvou EHSV je být respektovaným orgánem. Komise, Rada a Parlament nesmí považovat konzultaci s EHSV za pouhou formalitu, ale za partnerství, které ve výsledku přináší inteligentnější a účinnější právní předpisy EU,“ uvedla po svém potvrzení ve funkci Alena Mastantuono. Dodala, že se chce ve svém 2,5letém funkčním období zaměřit na témata blízká podnikatelům: zjednodušování regulace, podporu ekonomického růstu a posilování odolnosti v celé Evropě.

Nástupem Aleny Mastantuono do vedení Evropského hospodářského a sociálního výboru se Hospodářská komora ČR stává nejlépe zastoupenou národní podnikatelskou organizací v EU. V Bruselu ji totiž reprezentuje také Vladimír Dlouhý, který je prezidentem Eurochambres, asociace sdružující 45 evropských obchodních a průmyslových komor.

