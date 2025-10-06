Změny v poskytování služeb Úřadu práce Českou poštou

07.10.2025 7:23 | Tisková zpráva

Česká pošta aktuálně poskytuje služby Úřadu práce na všech pobočkách s Czech POINT tzn. cca na 750 poštách.

Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Jedná se o asistenci při podání žádostí v rámci Klientské zóny Jenda, konkrétně jde o žádosti o rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Od 1. 10. 2025 dochází k zásadní legislativní změně a zavedení tzv. superdávky. Nově se do superdávky včlení přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Jednotlivé dávky už nebudou poskytovány samostatně a nelze je tím pádem administrovat na poštách.

Příjem žádostí o superdávku bude na poštách zaveden po dohodě s ÚP ČR v průběhu roku 2026. Na zapojených pobočkách zůstává po 1. 10. 2025 nadále možnost vyřídit rodičovský příspěvek a agendu zaměstnanosti.

