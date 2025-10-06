Změny v poskytování služeb Úřadu práce Českou poštou

Jedná se o asistenci při podání žádostí v rámci Klientské zóny Jenda, konkrétně jde o žádosti o rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Od 1. 10. 2025 dochází k zásadní legislativní změně a zavedení tzv. superdávky. Nově se do superdávky včlení přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Jednotlivé dávky už nebudou poskytovány samostatně a nelze je tím pádem administrovat na poštách.
Příjem žádostí o superdávku bude na poštách zaveden po dohodě s ÚP ČR v průběhu roku 2026. Na zapojených pobočkách zůstává po 1. 10. 2025 nadále možnost vyřídit rodičovský příspěvek a agendu zaměstnanosti.
autor: Tisková zpráva