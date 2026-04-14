Zoo Liberec: Mládě zebry bezhřívé

V liberecké zoologické zahradě se na konci minulého týdne narodilo mládě zebry bezhřívé (Equus quagga borensis). Dnešní prvotní rychlá kontrola potvrdila, že jde o samečka, který je v dobré kondici a zdárně prospívá. Pokud se podaří malého hřebce odchovat, bude velice cenným přírůstkem pro posílení a stabilizaci celkové evropské populace, která čítá pouhé čtyři desítky jedinců.
Zebra bezhřívá patří mezi jedny z nejohroženějších kopytníků Afriky a ve volné přírodě se v současnosti vyskytuje již pouze na dvou lokalitách v Ugandě – v Národním parku Kidepo Valley a rezervaci Pian Upe. Právě v oblasti Pian Upe byla přitom ještě nedávno považována za lokálně vyhubenou, přičemž její přetrvávající výskyt zde potvrdil až tým českých zoologů. Populace tohoto taxonu dlouhodobě čelí tlaku v podobě ztráty přirozeného prostředí, pytláctví a dalších antropogenních vlivů.
„Matkou mláděte je dvaadvacetiletá zkušená samice, která přivedla na svět již 6 potomků. Navzdory jejímu vyššímu věku se o mládě vzorně stará a hřebeček v její péči zatím zdárně prospívá,“ říká hlavní zoolog Zoo Liberec Luboš Melichar. Již od prvních dnů chodí mládě na několik hodin v nejteplejší části dne s celou skupinou do venkovního výběhu, takže i pro návštěvníky je při troše štěstí poměrně snadno pozorovatelné.
Zoo Liberec chová zebry bezhřívé od roku 2006 a od té doby se zde narodilo celkem deset mláďat. „Každé odchované mládě je v současné situaci velice cenné. Tento nejohroženější poddruh zebry stepní dnes chová jen 10 zoologických zahrad a celková, až donedávna dlouhodobě stagnující populace v lidské péči čítá pouhých 41 jedinců. Za poslední rok se ale v celé Evropě narodilo osm nových přírůstků, což je pro její posílení a stabilizaci velmi pozitivní a nadějný trend,“ doplňuje zoolog.
Na ochraně zebry bezhřívé se zoo pod Ještědem systematicky podílí nejen prostřednictvím svého chovu v rámci koordinovaného programu, přičemž hlavní liberecký zoolog Luboš Melichar působí jako evropský koordinátor chovu tohoto taxou, ale i aktivní ochranářskou činností přímo v místě přirozeného výskytu. V uplynulých letech realizoval Melichar s kolegy dvě expedice do Ugandy, ve kterých se zaměřoval na monitoring populací, terénní výzkum i rozvoj spolupráce s místními institucemi. Toto úsilí vyústilo na konci loňského roku v podpis memoranda o spolupráci (MoU) mezi Zoo Liberec, Safari Parkem Dvůr Králové a ugandskou vládní organizací na ochranu přírody Uganda Wildlife Authority, které formalizovalo a dále posílilo společné kroky na ochranu tohoto taxonu a vytvořilo podmínky pro dlouhodobou koordinaci ochranářské práce v terénu. Na tyto aktivity Luboš Melichar naváže i letos v červenci, kdy se do Ugandy za zebrami znovu vrací.
Zoo Liberec tak dlouhodobě naplňuje svou roli odborné a mezinárodně respektované instituce, která propojuje chov ohrožených druhů s jejich aktivní ochranou ve volné přírodě.
