Zoo Liberec: Po několika měsících se narodila dvě mláďata lvů berberských

Matkou mláďat je čtyřletá samice, která získala své první mateřské zkušenosti již v březnu a prosinci loňského roku. Oba tyto odchovy ale z důvodu nízké životaschopnosti a špatného zdravotního stavu narozených mláďat nebyly úspěšné. I z tohoto důvodu se vedení zoo rozhodlo dopřát samici i mláďatům několik týdnů klidu v zázemí. Pavilon šelem byl po tuto dobu pro návštěvníky i většinu personálu zoo zcela uzavřen.

Od dnešního dne mohou návštěvníci při troše štěstí obě lvíčata v zoologické zahradě poprvé spatřit na vlastní oči. Neobývají však stejný výběh jako jejich rodiče, z důvodu nastalých komplikací je bylo nutné od sebe oddělit. Stejně jako v předchozím případě samice ztratila o mláďata zájem a přestala je kojit. „U samice s největší pravděpodobností neprobíhá laktační anestrie, tzn. klidové období bez říje, které v případě bezproblémového odchovu u většiny velkých kočkovitých šelem trvá až do odstavu koťat. Po tuto dobu mláďata zůstávají se svými matkami a sají mateřské mléko. Naše lvice se však po 3 týdnech po porodu opět dostala do říje a koťata opustila. I přes opakované pokusy o zpětné spojení k nim odmítala chodit a hrozilo, že by je sama zahubila,“ vysvětluje zoolog Luboš Melichar.

(foto Šárka Kyselová)

Lvíčata již byla naštěstí natolik silná a vyvinutá, že brzy začala sama přijímat pevnou masitou stravu bez přímého kontaktu a asistence ošetřovatelů. „Přestože se obě koťata vyvíjí standardně, postupně přibývají na váze a zvědavě prozkoumávají výběhy, vyhráno stále nemáme. Jak jsme již zažili, zlom může stále nastat kdykoliv,“ dodává zoolog Luboš Melichar. Pohlaví mláďat bude potvrzeno v příštím týdnu, kdy zároveň proběhne jejich vakcinace.

Zoo Liberec chová lvy berberské od roku 2015, kdy získala dva mladé samce ze Zoo Olomouc. Jeden ze lvích sourozenců byl o rok později odvezen za účelem posílení chovu do Francie, odkud stejným transportem přicestovala i tehdy rok stará matka lvíčat. „Lev berberský je přesně tím druhem, který na naší planetě přežívá jen díky koordinovanému chovu a nezištné spolupráci moderních zoologických zahrad. Ve volné přírodě byl díky nadměrnému lovu a ztrátě přirozeného prostředí vyhuben již v 19. století. Pevně doufáme, že někdy v budoucnu se podaří zoologickým zahradám a dalším ochranářským organizacím tento druh do přírody severní Afriky zpátky navrátit. To v tuto chvíli kvůli politické nestabilitě a nedostatečným ochranářským opatřením v oblasti bohužel ještě není možné,“ dodává ředitel, David Nejedlo.

autor: Tisková zpráva