Kolovratník (ANO): Velké zakázky neprojdou bez souhlasu rady

09.03.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přísnějšímu dohledu nad Správou železnic

Kolovratník (ANO): Velké zakázky neprojdou bez souhlasu rady
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

Stát letos pošle do železniční infrastruktury přes 70 miliard korun. To jsou obrovské veřejné peníze a je správné, aby nad jejich využitím existovala silnější kontrola. Proto nově nastavujeme pravidlo, že zakázky nad 200 milionů korun budou podléhat souhlasu správní rady Správa železnic. Stejně tak se budeme vyjadřovat i k větším změnám smluv a vícepracím.

Cílem není brzdit projekty, ale zajistit, aby se stavělo transparentně, hospodárně a aby se na železnici dostalo více konkurence mezi dodavateli. Železnice potřebuje investice, ale stejně tak potřebuje odpovědné řízení a kontrolu nad každou korunou z veřejných rozpočtů.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
Psali jsme:

Kolovratník (ANO): Ceny bytů, ať už ke koupi nebo k pronájmu, dál rostou
Kolovratník (ANO): Do dopravy bude letos směřovat 169,3 miliardy
Kolovratník (ANO): EET 2.0 přinese férovější podmínky pro všechny
Kolovratník (ANO): Rozpočet minulé vlády některé výdaje prostě neobsahoval

