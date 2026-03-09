Kolovratník (ANO): Velké zakázky neprojdou bez souhlasu rady

Stát letos pošle do železniční infrastruktury přes 70 miliard korun. To jsou obrovské veřejné peníze a je správné, aby nad jejich využitím existovala silnější kontrola. Proto nově nastavujeme pravidlo, že zakázky nad 200 milionů korun budou podléhat souhlasu správní rady Správa železnic. Stejně tak se budeme vyjadřovat i k větším změnám smluv a vícepracím.
Cílem není brzdit projekty, ale zajistit, aby se stavělo transparentně, hospodárně a aby se na železnici dostalo více konkurence mezi dodavateli. Železnice potřebuje investice, ale stejně tak potřebuje odpovědné řízení a kontrolu nad každou korunou z veřejných rozpočtů.
Ing. Martin Kolovratník
