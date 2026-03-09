Miroslav Donutil se bojí, že se herci ocitnou bez práce

Miroslav Donutil v rozhovoru pro Český rozhlas prozradil, že v minulosti dostal nabídky na vstup do politiky. „Ale žádnou jsem nikdy nechtěl využít, protože pro mě je to povolání, které dělám, tím zásadním v životě a chci se věnovat jemu,“ zdůraznil.
Pokud jde o skutečné české prezidenty, podle Donutila se mezi Václavem Havlem, Václavem Klausem, Milošem Zemanem a Petrem Pavlem těžko hledá nějaké pojítko. „Kromě toho, že měli chuť vládnout,“ podotkl s tím, že prezident musí mít mnoho schopností a znalostí, které nemá.
Prozradil na sebe, že kdysi chtěl být novinářem. „Velmi mě ta novinářská profese vzrušovala, ale bohužel jsem jím chtěl být v době, kdy ta novinářská profese nebyla tak zcela svobodná. Ale každopádně vůbec nechápu, proč není oceňována práce těchto lidí, protože když vidíte ty záběry třeba dneska z Íránu nebo z Ukrajiny, kde ty dámy jsou vystavovány útokům … a musejí se neustále strachovat o život, tak nechápu, proč není oceňována, protože opravdu ocenění hodná je,“ zdůraznil Donutil.
Pár slov věnoval i válce na Ukrajině, která se ho prý dotýká. Lidé by se podle jeho názoru měli ptát politiků, proč války rozpoutávají. „Mám pocit, že jsme ještě málo zmoudřeli,“ podotkl.
Prohlásil, že v Čapkově Bílé nemoci se odráží Putin, covid a česká povaha. Sám tam hraje dvě postavy. Jak doktora Galéna, tak Maršála, velitele armád.
Světlana Witowská otevřela v rozhovoru s Donutilem ještě jedno téma.
„Velký rozruch mezi některými umělci vyvolaly plány současné vlády na škrty v kultuře. Rozpočet Ministerstva kultury ČR bude nižší o 12 procent. Sdílíte obavy některých vašich kolegů o budoucnost?“ zeptala se svého hosta.
Donutil prohlásil, že obavy z výše rozpočtu nemá, protože umělci jsou dlouhá desetiletí zvyklí na to, že je rozpočet tohoto resortu nepěkný a lidé od fochu se musejí hodně otáčet, aby např. uživili rodinu.
„Ta momentální vedoucí úloha té party, co tam teď je, v čele s tím zpěvákem, tak to zmizí. Ale podstatné je to, že tady je ta AI. A tam mám obavu. Já mám pocit, že se herecká práce za chvilku stane zbytečnou, protože ji nahradí umělé tváře, které budou vypadat naprosto dokonale. A herec nebude potřeba. Tam si myslím, že je obava,“ zdůraznil.
Nakonec konstatoval, že politici pořád slibují, jak na kulturu přidají peníze, ale nikdy se to nestalo. Osobně prý od ministerstva nic neočekává a kdyby bylo na něm, tak by resort zrušil. Zvlášť když se politici tváří, že kultura vlastně důležitá není. Donutil má za to, že kultura je stejně zásadní pro fungování státu jako věda nebo školství.
Šéf resortu kultury za Motoristy Ota Klempíř naproti tomu ve sněmovně zdůrazňoval, že v rozpočtu navyšuje platy kurátorům a dalším lidem, bez nichž by nebylo možné uspořádat jedinou výstavu a rozsvítit jediné jeviště. Lidem, bez nichž byl nebylo možné udržet kulturu při životě se platy zvýší o 10 procent.
Zdůraznil však také, že rozpočet České republiky by neunesl navýšení segmentu živého umění a ochrany památek o stovky milionů korun, jaké požadoval jeho předchůdce v resortu Martin Baxa z ODS.
„Nechceme škrtat mechanicky, chceme rozhodovat odpovědně,“ zdůraznil s tím, že nelze financovat všechno stejně bohatě jako včera a bude se rozlišovat, co je pro kulturu země „skutečně nosné“. „To prosím není cynismus, to je zpráva veřejných peněz,“ zdůraznil Klempíř s tím, že hodlá hospodařit s maximální rozvahou. „Každá koruna má mít svůj obhajitelný výstup,“ nechal se slyšet.
